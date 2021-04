2. Volleyball-Bundesliga: TSV Mimmenhausen – TuS Kriftel 3:0 (25:19, 25:19, 25:20). – Mit einer souveränen Leistung hat der TSV Mimmenhausen sein letztes Heimspiel der Saison klar und auch in der deutlichen Höhe (25:19, 25:19 und 25:20) verdient gewonnen. Damit hatten weder Spielertrainer Christian Pampel noch das Umfeld rechnen dürfen, nach zuletzt eher durchwachsenen Leistungen. „Das freut mich richtig“, sagte Pampel zufrieden, „das war ein souveräner Sieg.“ Leichter gemacht, das will er gar nicht verschweigen, durch ein ersatzgeschwächtes Kriftel. Der TuS hatte auf Jannik Weber, einen seiner „besten Annahmespieler“ (Pampel), verzichten müssen.

Keine Zweifel aufkommen lassen

Als hätte es das ernüchternde 0:3 in Freiburg vor Kurzem nie gegeben, begann der TSV das Duell mit dem Tabellenelften. Vom ersten Ballwechsel an ließen Kapitän Michael Diwersy und seine Crew keinen Zweifel daran aufkommen, dass sie nicht nur die Punkte in der BZ-Arena behalten wollen. Sie wollten auch demonstrieren, dass sie zurecht zu den besten Volleyballteams der 2. Liga gehören. Vielleicht hat ja die erst einmal enttäuschende Erkenntnis, dass der Meisterzug seit einiger Zeit ohne den TSV dem Saisonziel entgegen dampft, für freie Köpfe gesorgt. Die schienen zuletzt ob der großen Chance, einen Titel zu gewinnen, ein wenig eingenebelt. Nachdem die Sicht auf die Realität wieder frei ist, hat ein in sich ruhender TSV zurück zu jener Form gefunden, die ihn über eine lange Zeit hinweg ausgezeichnet hat.

Erhöhter Adrenalinspiegel bei Kriftel

Schon mit dem Einstieg ins Spielgeschehen am Samstag, dem Service, sorgten vor allem die Sprungaufschläger Lukas Ott, Jonas Hoffmann und Christian Pampel (zum MVP gewählt) für erhöhte Adrenalinspiegel auf Krifteler Seite. Der Mimmenhauser Annahmeriegel dagegen blieb cool und aufmerksam, war jederzeit Herr der Lage. „Die Annahme war top“, lobte Zuspieler Diwersy. In seiner letzten Zweitliga-Heimpartie („ein schönes Abschlussspiel“) seiner Karriere „konnte ich alles spielen“.

Schade, dass Michi aufhört

„Schade, dass Michi aufhört“, kommentiert Pampel das Ende der Diwersy-Ära. „Das tut mir in der Seele weh, er hat sich so toll entwickelt.“ Und so hatten die Südhessen gegen top auftretende Mimmenhauser in keiner Phase der Partie eine echte Siegchance. „Wir wissen“, hatte Spielertrainer Christian Pampel im Vorfeld gesagt, „dass wir spielerisch besser sind als Kriftel. Nur müssen wir das auch zeigen.“

Mimmenhauser Eifer und Elan

Das tat seine Mannschaft. Mit einem Eifer und Elan, als sei nichts anderes wichtiger, als ein letztes Heimspiel ohne Wenn und Aber zu zeigen. Eine andere Motivation wr ja durch die Tabellenlage nicht mehr gegeben. Ob Mimmenhausen nun Vierter oder Fünfter wird: egal. Beide Endplatzierungen sind für diese kleine Volleyballabteilung eine herausragende Leistung. Und selbst dann, wenn der TuS es einmal geschafft haben sollte, sich wieder heranzuspielen, sorgte Pampel mit einem eleganten und so nur von ihm beherrschten Angriff für Ruhe im Karton. Oder Hoffmann und Ott hauten Kriftel zum richtigen Zeitpunkt das eine oder andere Ass um die Ohren. So konnte es sich der TSV erlauben, im zweiten Satz beim 19:11-Zwischenstand Benedikt Waldinger (auch er verlässt Mimmenhausen) für Pampel einzuwechseln, ohne dass der Spielfluss darunter gelitten hätte.

Und trotzdem fader Beigeschmack

Und trotzdem blieb auch nach dieser alle, auch den Trainer, zufriedenstellenden Vorstellung „ein fader Geschmack“ (Pampel). Ohne Zuschauer macht nicht einmal das Siegen echten Spaß.

TSV Mimmenhausen: Diwersy, Ott, Streibl, Pampel (Waldinger), Hoffmann, Schrempp (Cipollone), Müller.