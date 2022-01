von Andreas Joas

Handball, 3. Liga: HSG Konstanz – TV Willstätt 32:30 (20:17). – Der TV Willstätt mit starker Vorstellung am Limit, die HSG Konstanz in zu vielen Abschlüssen zu fahrig und beileibe nicht so fehlerfrei wie zuvor bescherten den zahlreich gekommenen Zuschauern einen echten Krimi. Trotz aller Unzulänglichkeiten und einer schwächeren Leistung als bisher gezeigt, schien Konstanz auf dem Weg zum Erfolg. Als der Franzose Regis Matzinger den TV Willstätt nach 43 Minuten jedoch das erste Mal in Führung brachte, wankte der Tabellenführer. Yannick Ludwig war nach einem mittig auf den toll aufgelegten Gästeschlussmann Maxime Duchene geworfenen Ball vom ebenfalls stark spielenden Ex-Konstanzer Felix Krüger in den Tempogegenstoß geschickt worden. Doch da stand er, der Keeper der HSG Konstanz. Quer in der Luft, das linke Bein ganz weit ausgefahren. Maximilian Wolf verhinderte beim Stand von 29:29 etwas mehr als vier Minuten vor dem Abpfiff den Einschlag in seinem Kasten auf spektakuläre Art und Weise.

Selten stand die HSG in dieser Saison in solch einer brenzligen Situation. Der TV Willstätt präsentierte sich fast das ganze Spiel über abgebrüht und abgezockt, bei den jungen Konstanzern waren hingegen immer wieder Konzentrationsschwächen oder etwas Nervosität zu sehen. So auch im nächsten Angriff. Durch einen technischen Fehler konnte der Willstätter Regis Matzinger schon wieder ganz alleine per Tempogenstoß vor Maximilian Wolf aufkreuzen – aber wieder flog Wolf herausragend durch den Strafraum und wehrte erneut sehenswert ab. Pech: Der Abpraller landete direkt vor den Füßen von Yannick Ludwig – und der nutzte die Gelegenheit zur 30:29-Führung. Der leidenschaftlich mitgehende HSG-Coach Jörg Lützelberger meinte: „Das war heute ein Kampfspiel, in dem nicht so viel Technik und Taktik eine Rolle gespielt haben, sondern in dem es darum ging, die Nerven in den Griff zu bekommen, alles reinzuhauen und dem Nebenmann zu helfen – und zu kämpfen. Das hat die Mannschaft gemacht.“

Drei Minuten vor Schluss hielt es keinen mehr auf den Sitzen. Der Start für eine dramatische und hochspanende Schlussphase. Einer der wenigen erfahrenen Recken im Team der Gelb-Blauen übernahm dann die Verantwortung: HSG-Kapitän Tim Bornhauser tankte sich mit allem, was er hatte, durch das sehr stabil und defensiv agierende Abwehr-Bollwerk der Ortenauer: 30:30. Im nächsten Angriff spielten die Gäste wieder Matzinger auf Rechtsaußen an. Wieder hieß der Sieger Maximilian Wolf, die HSG machte das Spiel schnell und drehte durch Samuel Wendel die Partie. 31:30, 81 Sekunden vor der Sirene. Jetzt kochten die Emotionen über. Willstätt versuchte sich mit dem siebten Feldspieler, doch Wolf parierte auch gegen Felix Krüger. So konnte der 20-Jährige David Knezevic das 32:30 markieren und nach hartem Kampf den 17. Erfolg der HSG in Serie eintüten.

Stresstest bestanden

Das Positive für die Konstanzer mag die Gewissheit sein, dass sich die junge Mannschaft in einem echten Stresstest, in einem sehr engen Duell, erfolgreich wehrte und schließlich, als alles auf Messers Schneide stand, kühlen Kopf bewahrte. Daneben bleibt, dass man auch an einem schwächeren Tag, an dem vieles nicht so gelang wie in den Wochen zuvor, dennoch gegen einen guten Gegner erfolgreich sein kann.

Viel Arbeit steht noch an

Verlassen sollte man sich darauf jedoch nicht. Denn auf der anderen Seite der Medaille steht viel Arbeit vor der Mannschaft von Jörg Lützelberger, die nun in ein intensives Trainingsprogramm bis zur nächsten Begegnung am 12. Februar in Günzburg geht. „Es gab schon die Momente“, erklärte Lützelberger, „in denen ich die Wahrnehmung hatte: Männermannschaft gegen Boygroup. Die Boygroup hat dann in den letzten fünf Minuten jedoch die Tore gemacht, die Willstätt nicht gemacht hat.“ Mit mehr Kompaktheit in der Abwehr und dem klaren Plan, immer wieder auf den Durchbruch und die klare Chance zu gehen, gab es schließlich doch noch das Happy End. Lützelberger: „Wir wollen unbedingt in die Aufstiegsrunde. Es muss uns klar sein, dass wir noch schwere Aufgaben vor uns haben und die Gegner gegen uns gut spielen werden.“

HSG Konstanz: Wolf, Grabenstein (beide Tor); Stotz (3), Czako, Michelberger (5), Hild (1), Mauch, Beckmann (3), Braun (1), Bornhauser (6/2), Timm, Wendel (4), Ingenpaß, Köder (6/2), Knezevic (3). – Z: 800.