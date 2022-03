von Andreas Joas

Handball, 3. Liga: HBW Balingen-Weil. II – HSG Konstanz 33:27 (19:12). – Im letzten Spiel der Vorrunde bekam die HSG Konstanz vor allem in der ersten Hälfte keinen Fuß auf den Boden. Zwar musste der Drittliga-Meister auf elf Spieler und Co-Trainer Fabian Schlaich verzichten, aber auch die starke Leistung des HBW Balingen-Weilstetten II anerkennen, der sich mit dem 33:27 (19:12)-Heimsieg den direkten Klassenerhalt sichern konnte.

Für die Konstanzer geht es nun darum, für den Beginn der Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga in zwei Wochen alle Spieler wieder fit zu bekommen.

Lützelberger nicht zufrieden nicht mit der Leistung

Manchmal veranschaulicht eine einzige Szene eine komplette Partie. Wie jenes Tor des HBW II zum 27:17 durch Silas Wagner. 45 Minuten waren gespielt, als die Konstanzer den Pass an den Kreis unterbanden. Eigentlich schon im Ballbesitz waren. Doch der Ball trudelte auf dem Hallenboden durch vier Konstanzer Abwehrhände hindurch zum völlig freistehenden Gegenspieler. „Wir haben nicht gut gespielt“, wurde Jörg Lützelberger deutlich.

Zu viele Fehler

„Wir haben zu viele Fehler gemacht.“ Für den HSG-Coach die logische Konsequenz: „Wenn wir schlecht spielen, werden wir kein Spiel gewinnen“. Dass den Gästen neben Co-Trainer Fabian Schlaich mit Leon Grabenstein, David Knezevic, Jo Knipp, Joel Mauch, Niklas Ingenpaß, Samuel Wendel, Fynn Beckmann, der zuletzt gelobte U23-Kreisläufer Pascal Mack sowie Peter Schramm, Christos Erifopoulos und Carlos Marquis elf Spieler fehlten, stand für ihn nicht im Vordergrund.

Aufgefüllt mit Spielern der U23

Es war die dargebotene Leistung auf dem Parkett, die in allen Mannschaftsteilen nicht ausreichend war. Dank der guten Nachwuchsarbeit konnte mit Gianluca Herbel, Moritz Ebert sowie Nico Koch, Jens Koester und Jonas Hadlich etwas aus der eigenen U23 aufgefüllt werden.

Für die drei Letztgenannten waren es die ersten Auftritte in der ersten Mannschaft überhaupt. Letztlich konnte sich Hadlich dreimal, Koch einmal in die Torschützenliste eintragen. „Bei ihnen müssen wir uns bedanken. Sie hatten schon am Freitag selbst ein Spiel, haben uns am Samstag im Training und am Sonntag im Spiel unterstützt“, lobte der dreimalige Europapokalgewinner.

Schwache erste Halbzeit

Was die Gelb-Blauen jedoch gerade in der ersten Hälfte anboten, war deutlich zu wenig. Balingen verteidigte gut, mit gutem Rückzugsverhalten und sehr beweglicher, aggressiver Arbeit gegen den Ball. Zudem waren die Junggallier von der Schwäbischen Alb gnadenlos effektiv.

Das komplette Gegenteil davon waren die Gäste, die unglaublich viele Chancen ausließen. Nach der 4:2-Führung durch die HSG war HBW-Schlussmann Filip Baranasic immer wieder im Mittelpunkt des Geschehens – oder die Konstanzer standen wie so oft nicht im Bunde mit dem Pfosten oder der Latte. „Balingen hat uns klar aufgezeigt, wo wir nicht gut waren“, so Lützelberger.

Block zu wenig zur Stelle

19 Gegentore und nur zwölf eigene Treffer in der ersten Hälfte legen die Defizite schonungslos offen. Bei den Würfen aus der Distanz war der Block zu wenig zur Stelle und bescherte Moritz Ebert, der den mit Verdacht auf Gehirnerschütterung ausgefallenen Maximilian Wolf vertrat, einen schweren Abend. Dass sich im zweiten Durchgang noch zwei weitere Spieler bei unnötigen Aktionen verletzten, trübte die Stimmung enorm.

Denn sportlich bekam die HSG zumindest wieder etwas Kontrolle zurück. Gewann die zweite Hälfte mit einem Tor. Lützelberger legte den Finger in die Wunde und bemängelte überall ein paar fehlende Prozente. „Wie deutlich sich das auf diesem Niveau auswirkt, haben wir gesehen“, so der 36-Jährige. Dennoch müsse man die Leistung im Lichte dessen sehen, dass „die Jungs 20 von 22 Spielen gewonnen haben und mit ihrem unglaublichen Teamspirit immer wieder an ihre Grenzen oder darüber hinaus gegangen sind.“

Doch das Derby in Balingen könnte sich für die Konstanzer zwei Wochen vor der am 26. März beginnenden Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga noch als perspektivisch wirkende „echte Vollkatastrophe“ (Lützelberger) herausstellen. Der Verdacht besteht, dass weitere Spieler verletzt auszufallen drohen. Jetzt vor den Alles-oder-nichts-Duellen.

HSG Konstanz: Wolf, Ebert (beide Tor); Stotz (3), Czako (7), Michelberger (3), Hild (2), Koch (1), Hadlich (3), Herbel, Koester, Braun, Bornhauser (3), Timm (4), Köder (1/1).