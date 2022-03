Oberliga: TSB Schwäbisch Gmünd – HSG Konstanz II (Freitag, 20.30 Uhr, Große Sporthalle). – Nachdem die letzte Begegnung beim TVB Stuttgart II coronabedingt abgesagt werden musste, sollte nun eigentlich ein Doppelspieltag für die HSG Konstanz II bevorstehen. Doch auf Bitten des Tabellenführers TVS Baden-Baden wurde das für Sonntag geplante Heimspiel verlegt.

Da die Stuttgarter am vergangenen Wochenende auf den kurzfristigen Wunsch der von Corona gebeutelten Drittliga-Reserve nach einer Spielverlegung nicht zustimmten, sicherte sich der TVB zwei Punkte am grünen Tisch. Für die nach wie vor personell gehandicapte HSG-Mannschaft gilt die Konzentration nun der schweren Auswärtsaufgabe beim Tabellennachbarn Schwäbisch Gmünd. Nur ein Minuspunkt trennt die Mannschaften. Wer auflaufen kann, steht in den Sternen. Dem Gegner Schwäbisch Gmünd geht es nicht viel besser.

Schweda berichtet von einer extrem schweren Woche, in der kaum trainiert werden konnte. „Für uns ist es wichtig, am Freitag ein gutes Spiel zu zeigen“, sagt der ehemalige Spielmacher, der aufgrund der Personalsorgen zuletzt selbst ein Comeback gegeben hatte. Ein paar Punkte wollen Schweda und sein Team noch schnellstmöglich holen, um auf der sicheren Seite zu sein, da mit fünf Absteigern zu rechnen ist.

Seinem Auftrag als Talentschmiede wird das Team derzeit gerecht: Joel Mauch, Lars Michelberger, Moritz Ebert, Pascal Mack und Felix Fehrenbach überzeugten zuletzt auch in der ersten Mannschaft. (joa)

Hegauer in der Favoritenrolle

TSV Schmiden – TuS Steißlingen (Samstag, 19.30 Uhr, Sporthalle beim Schulzentrum Schmiden-Fellbach). – Auf die Oberliga-Handballer des TuS Steißlingen wartet an diesem Wochenende eine schwere, aber nicht unlösbare Aufgabe. Die Hegauer sind Samstagabend beim TSV Schmiden zu Gast.

Der Gastgeber steht mit nur sieben Punkten auf dem 14. Tabellenplatz. Nach der 25:32-Niederlage gegen den TuS im Hinspiel war der Saisonfehlstart mit 0:14 Punkten für den TSV perfekt. Anschließend konnte das Team jedoch eine erste Trendwende einleiten und ließ im Mittelteil der Saison immer wieder aufhorchen. Diese positive Serie konnte der TSV allerdings nicht fortsetzen. Nach zuletzt fünf Niederlagen in Folge empfängt der TSV an diesem Wochenende die Steißlinger.

Der TuS steht momentan auf dem ersten sicheren Nichtabstiegsplatz und will diesen unbedingt verteidigen. Für den TSV dürfte das Spiel wohl die letzte Chance sein, um diese Marke noch einmal angreifen zu können. Dazu müssen die Schwaben allerdings schleunigst ihre Defensive in den Griff bekommen, die bisher die meisten Gegentore der Liga hinnehmen musste.

Vor der Schmidener Offensive muss der TuS jedoch gewarnt sein. Der TSV verfügt über einen starken Rückraum, der im Hinspiel immer wieder mit viel Durchschlagskraft zum Erfolg kommt. Für beide Mannschaften geht es in diesem Spiel um viel.

Ein großes Plus des TuS ist aktuell der breite Kader, der zuletzt essenziell zu den Erfolgen aus den letzten Spielen beigetragen hat. Mit zwei Punkten könnte der TuS die Abstiegsränge vorerst auf Distanz halten und die eigene Ausgangslage weiter verbessern.

Das muss der Anspruch sein, und so wird das Team auch wieder motiviert in dieses Spiel gehen. (es)