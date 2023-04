Oberliga: TSV Wolfschlugen-HSG Konstanz II 32:38 (13:20). – Die HSG Konstanz II hat nach zwischenzeitlicher Elf-Tore-Führung mit 38:32 (20:13) beim TSV Wolfschlugen gewonnen. Kein Wunder, dass Vitor Baricelli nach einer guten, aber nicht fehlerfreien Leistung lächelte. Sein Team startete beim direkten Tabellennachbarn von Beginn an fokussiert und bekam nach rund zehn Minuten erstmals richtig Kontrolle über das Spiel.

Zwar war der HSG-Trainer diese Woche erneut viel beim EHF-Mastercoach-Lehrgang eingespannt, doch die Zusammenarbeit mit Benjamin Schweda und der intensive Austausch fruchtete auch dieses Mal. Aus einer guten Defensive mit einem erneut stark haltenden Torwart Lukas Herrmann starteten die HSG-Talente ihre Gegenstöße und drückten aufs Tempo (8:5/13:8). Zur Pause freute sich der 26-jährige Brasilianer über eine Sieben-Tore-Führung.

Handball Souveräner Auftritt des SV Allensbach macht Mut fürs Relegationsfinale Das könnte Sie auch interessieren

Nach der Halbzeit dominierte Konstanz weiter und erhöhte nach 52 Minuten sogar auf 36:25. Danach kam noch etwas Hektik auf, als Quirin Köble seinen Gegenspieler ohne Absicht im Gegenstoß berührte und dafür folgerichtig die Rote Karte sah. Der klare Auswärtssieg geriet aber nicht mehr in Gefahr. Baricelli: „Das freut mich für die Jungs. In den letzten zwei Spielen waren viele gute Sachen dabei. Aber auch noch ein paar Fehler, die uns gegen Plochingen nicht passieren dürfen.“ (joa)

HSG Konstanz II: Herrmann, Moses (Tor); Brake (4), Fehrenbach (2), Kriessler (1), Osann (3), Mack, Stotten (4), Koch (2), Iberl (2), Herbel (9/4), Knipp (1), Lebherz (2), Ulmer (2), Koester (3), Köble (3).

TuS Steißlingen verliert trotz gutem Start

TuS Steißlingen – TSB Schwäbisch Gmünd 28:40 (14:20). – Die Steißlinger fanden gut in die Partie. Die Abwehr arbeitete konsequent, und die Gäste behielten den Ball sicher in den eigenen Händen. Gepaart mit einigen Paraden eines stark aufspielenden Louis Ruf im Tor, stand es so in der 10. Minute 4:1.

Nach einer Auszeit des Gästetrainers fanden dann auch die Schwäbisch Gmünder besser in die Partie und holten Tor für Tor auf. Bis zum 12:12 in der 24. Minute agierten beide Teams gleichauf, ehe die Steißlinger mit der Verwertung ihrer schön herausgespielten Chancen zu kämpfen hatten. Die Gäste bestraften dies und führten zur Pause mit 20:14.

Konstanz Am Schänzle geht‘s voran – Die Bauarbeiten zur Erweiterung der Sportstätte beginnen Das könnte Sie auch interessieren

In der zweiten Halbzeit versuchte der TSB, sich immer wieder abzusetzen, doch der TuS ließ sich nicht vorschnell abschütteln. In der 44. Minute erzielte der treffsichere Fabian Sörensen das 23:28, ehe bei Steißlingen nichts mehr funktionierte. Die Gäste erhöhten mit einem 8:0-Lauf. Die Steißlinger konnten sich für eine gute Leistung nicht belohnen und mussten sich deutlich mit 28:40 geschlagen geben.

Überschattet wurde das Spiel von der Verletzung von Linksaußen Fabian Sörensen. Eine genaue Diagnose ist derzeit noch offen. Kommenden Samstag steht für den TuS Steißlingen eine lange Auswärtsfahrt zum Tabellenzwölften TSV Weinsberg an. (ser)

TuS Steißlingen: Ruf, Bammel, Seeger (Tor); Weber, M. Maier (5), Rottmair (1), Schmidt (3/2), Hasselmann (1), Tassone, Rimmele (2/1), Euchner (1), Klotz (1), F. Maier (1), Sörensen (6/1), Sieck (5), Storz (2).