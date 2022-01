von unserer Sportredaktion

Handball, Oberliga: HSG Konstanz II – TSV Schmiden 27:24 (15:13). – Nach zuvor zwei bitteren Niederlagen startete die Konstanzer Drittliga-Reserve gut ins Spiel gegen Schmiden. 7:1 leuchtete es von der Anzeigetafel, als die Gäste die Auszeit nahmen. Konstanz stand nach der Rückkehr von Kai Mittendorf wieder deutlich besser und präsenter in der Deckung, hatte in Moritz Ebert einen tollen Keeper als Rückhalt und konnten so im Angriff mit extrem hohem Tempo agieren. Doch Schmiden kam besser ins Spiel, bei Konstanz wuchs wieder etwas die Nervosität und die Fehlversuche bei klaren Einwurfmöglichkeiten nahmen zu. Robin Mack besorgte für die Württemberger den Anschluss zum 10:12 (23.), einhergehend mit der Zeitstrafe für Jo Knipp.

Fortan entwickelte sich ein Krimi, in dem die Gäste gar bis auf ein Tor aufschlossen. Bis zur 43. Minute hielt die HSG den Kontrahenten jedoch stets mit drei Treffern auf Distanz. Allen voran Luca Merz, aber auch Jan Stotten setzten in den entscheidenden Momenten wichtige Nadelstiche. Die nötige Sicherheit und Ruhe in den Abschlüssen wollte sich aber dennoch nicht einstellen. Stattdessen kippte das Spiel total. Schmiden gab nie auf und wurde dafür belohnt. Mit einem 4:0-Lauf drehte der TSV die Partie von 21:18 auf 21:22. Konstanz wankte.

Großer Kampf

Doch was die Mannschaft von Vitor Baricelli und Benjamin Schweda nun zeigte, war beeindruckend. Die Reaktion war unbändiger Wille und großer Kampf. Und an Moritz Ebert vorbei gab es nun kaum mehr ein Durchkommen. Vorne tankten sich Marvin Böhlefeld, Jo Knipp mit einem wuchtigen Abschluss aus der Distanz und Jonas Hadlich im Eins-gegen-eins durch. Als sich Kai Mittendorf dann auch noch einen Steal sicherte und die Kugel über das ganze Spielfeld zum 27:23 in das leere Tor der Gäste warf, waren der Jubel und die Erleichterung auf der Tribüne und bei den Gelb-Blauen auf dem Spielfeld riesengroß.

„Aus den letzten Spielen haben wir gelernt. Wir haben uns gut geholfen. Wir haben aber noch viel Arbeit vor uns.“ Vitor Baricelli, Trainer der HSG Konstanz

Vitor Baricelli strahlte: „Wir sind gut gestartet, danach war unsere Mitte jedoch etwas zu offen. Am Ende konnten wir das nochmal umstellen. Die Abwehr war dann in den letzten Minuten unglaublich gut – oder Moritz war da.“ Der HSG-Coach betonte die Wichtigkeit dieses Erfolgs für seine junge Mannschaft, der der Wendepunkt sein soll. „Aus den letzten Spielen haben wir gelernt. Wir haben uns gut geholfen“, sagte er und fügte an: „Wir haben aber noch viel Arbeit vor uns.“ (joa)

HSG Konstanz II: Herrmann, Ebert (1) (beide Tor); Mittendorf (1), Böhlefeld (1), Mack (2), Stotten (5), Koch, Herbel (4/3), Merz (7), Eich (1), Knipp (2), Koester, Lioi, Hadlich (3), Osann, Czako.

Steißlinger Niederlage

TuS Steißlingen – SG Köndringen/Ten. 26:34 (11:16). – Die Anfangsminuten verliefen ausgeglichen. In der 6. Minute führte die SG knapp mit 4:3. Bis zur 10. Minute gelang dem TuS dann allerdings kein Treffer mehr. Das nutzte die SG eiskalt aus und konnte sich durch schnelle, einfache Tore auf 7:3 absetzen. Davon unbeeindruckt, konnte der TuS diesen Rückstand Mitte der ersten Halbzeit aber wieder auf 7:8 verkleinern. Bis fünf Minuten vor der Pause ließ der TuS die SG nicht davonziehen. Nach dem Anschlusstreffer zum 11:12 gelang aber kein weiteres Tor mehr vor der Pause. So konnten die Gäste doch noch eine komfortable 16:11-Führung mit in die Kabine nehmen.

Hoffnung nach der Pause

In der zweiten Halbzeit versuchte der TuS noch einmal alles und brachte, gut eingestellt, wieder frischen Wind ins Spiel. Der Vorsprung der SG schmolz auf nur noch drei Tore (37./16:19). Danach brachte eine etwas unglückliche Zeitstrafe den TuS aus dem Konzept. Die SG hielt das Tempo hoch und konnte die letzte Gegenwehr des TuS brechen. Eine Viertelstunde vor Ende der Partie war beim 17:24 bereits eine Vorentscheidung gefallen. Dem TuS gelang es nicht mehr, der SG noch entscheidend gefährlich zu werden. Am Ende waren die Kraftreserven nach dem dritten Spiel innerhalb einer Woche aufgebraucht. Auch ein Grund, warum die Abwehr keinen entscheidenden Zugriff auf das Spiel fand und das Tempospiel nicht aufgezogen werden konnte. (es)

TuS Steißlingen: Seeger, Walter (Tor), Storz , Hipp (3), Weber (3), Maier (2), Klotz (2), Müller, Glock, Biedermann (1), Wildöer, M. Wangler (8/2), Gattinger, Rihm, Hohlwegler, F. Wangler (7).