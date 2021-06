von Andreas Joas

Handball, 2. Bundesliga: Wenn die HSG Konstanz ihre Quarantäne Anfang Juni verlassen und wieder spielen darf, bleiben nicht einmal mehr ganze vier Wochen, um noch sechs ausstehende Spiele in der 2. Bundesliga auszutragen. Das bedeutet großen Terminstress im Kampf um den Klassenerhalt und Partien im Drei-Tages-Rhythmus. Das Heimspiel gegen den ASV Hamm hat mit Mittwoch, 16. Juni, um 19 Uhr bereits einen neuen Termin gefunden. Das Auswärtsspiel in Großwallstadt ist indes noch nicht neu terminiert worden. Zudem wird die äußerst wichtige Begegnung beim direkten Tabellennachbarn TV Emsdetten, die ursprünglich für 2. Juni geplant war, ebenfalls neu angesetzt werden müssen.

Positiver Spieler ohne Symptome

Die gute Nachricht: Lediglich ein Spieler wurde positiv getestet, hat aber nach wie vor keinerlei Symptome zu beklagen. „Wir befinden uns im engen Austausch mit dem Gesundheitsamt“, verrät Geschäftsführer André Melchert. Die HSG muss sich dennoch mittels „Online-Training“ behelfen. Athletiktrainerin Jessica Bregazzi sorgt mit einem intensiven, abwechslungsreichen Programm dafür, dass in den regelmäßig stattfindenden gemeinsamen Einheiten viel Schweiß fließt, die Stimmung nach wie vor gut ist und das Bestmögliche aus der aktuellen Situation herausholt wird. Dennoch hält Melchert fest: „Ungünstiger hätte die Quarantäne nicht kommen können. So kurz vor dem Saisonfinale haben wir kaum Möglichkeiten, die Spiele zu verlegen und neu anzusetzen.“

Jetzt-erst-recht-Stimmung

„Wir hoffen das Beste, dass wir gut aus unserer Pause zurückkommen“, so Melchert, der allerdings eine Jetzt-erst-recht-Stimmung bei Spielern und Umfeld ausgemacht hat. Dabei helfen könnte darüber hinaus die langersehnte Rückkehr der bundesweit für ihre enthusiastische und besonders lautstarke Unterstützung bekannten HSG-Fans, die die Schänzle-Sporthalle letztmals vor über einem Jahr im März 2020 vor vollem Haus zur gefürchteten Schänzle-Hölle gemacht hatten. 1300 Zuschauer pilgerten bis dahin im Schnitt zu den HSG-Heimspielen. Im Herbst 2020 waren dann nur noch zwei Partien mit rund 500 Fans möglich. Seitdem spielt die HSG vor quasi leeren Rängen.

250 Zuschauer erlaubt

Damit sich dies schnellstmöglich ändert, befindet sich die HSG Konstanz aktuell in Gesprächen mit den zuständigen Behörden. Dank der inzwischen seit über zwei Wochen kontinuierlich auf 21 gesunkenen Inzidenz im Landkreis Konstanz wurde Öffnungsstufe zwei vom Landratsamt verkündet. Das heißt, dass nach aktueller Corona-Schutzverordnung BW, einer der strengsten in ganz Deutschland, nun wieder 250 Zuschauer erlaubt sind. Zwischen 500 und 1000 werden oder wurden bei den Ligakonkurrenten bereits erwartet. „Wir tun alles dafür, dass wir unsere Fans bei unseren drei letzten Heimspielen wieder begrüßen dürfen“, sagt der HSG-Chef und hofft auf stabil niedrige Inzidenzwerte. „Mit Fans ist es für alle schöner und leichter. Das würde uns in der aktuellen Situation extrem helfen.“ Die HSG Konstanz wird über eine mögliche Öffnung für Zuschauer und das geltende Hygienekonzept sowie die Verteilung der verfügbaren Plätze jeweils zeitnah nach den Entscheidungen auf dem Laufenden halten.