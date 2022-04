Handball vor 45 Minuten

HSG Konstanz feiert vor 1600 Zuschauern den zweiten Sieg in der Aufstiegsrunde

Im Kampf um den Aufstieg in die 2. Bundesliga, schlagen die Konstanzer Handballer nach dem Auftakterfolg in Hanau in eigener Halle die SG Pforzheim/Eutingen mit 31:27