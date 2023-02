2. Bundesliga: HSG Konstanz – TSV Bayer Dormagen 31:28 (15:12). – Zwei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt durften die Konstanzer Handballer am Aschermittwoch vor 900 Zuschauern feiern. Nach einem verschlafenen Start in die Partie führten die Gastgeber in der Schänzlehalle erstmals beim Stand von 10:9 (24.), anschließend gaben sie den Vorsprung aber nicht mehr aus der Hand.

Zwischenzeitlich führte der Aufsteiger vom Bodensee mit sechs Treffern, ehe es in der Schlussphase nochmals spannend wurde. Dieses Mal hatte die Mannschaft von Trainer Jörg Lützelberger das bessere Ende für sich. Bester Konstanzer Torschütze war David Knezevic mit sieben Treffern, zwischen den Pfosten überzeugte Torhüter Moritz Ebert mit 16 Paraden.