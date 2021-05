von Andreas Joas

2. Bundesliga: TV Hüttenberg – HSG Konstanz (Mittwoch, 19.30 Uhr, Rittal-Arena Wetzlar). – Mit vier Spielen ohne Niederlage im Rücken und einer bärenstarken Vorstellung beim 31:22-Sieg gegen Lübeck geht die HSG Konstanz in die Englische Woche.

Schon am Mittwoch, 19.30 Uhr, (kostenloser Livestream auf www.hsgkonstanz.de/livestream) steht die nächste schwere Aufgabe beim Ex-Erstligisten TV Hüttenberg auf dem Programm, ehe am Sonntag, 17 Uhr, der TuS Fürstenfeldbruck in die Schänzlehalle kommt.

Handball Benjamin Schweda beendet Karriere und wird Co-Trainer der HSG Konstanz II Das könnte Sie auch interessieren

Lachend, strahlend, aber zugleich schon wieder fokussiert auf die nächste Etappe auf der Reise zum großen Ziel Klassenerhalt standen die Spieler der HSG Konstanz kurz nach dem Abpfiff beisammen. Die Mannschaft, die da auf dem Platz den Favoriten aus Lübeck überrollt und mit ihrer Spielfreude begeistert hatte, ist nicht vergleichbar mit der vor ein paar Wochen.

Als es nicht lief und vieles schwer von der Hand zu gehen schien. Oder als gegen Dormagen spielerisch vieles passte – aber eine unterirdische Chancenverwertung alles zunichtemachte. Inzwischen hat, so Kapitän Tom Wolf, „jeder seine Rolle gefunden. Jeder ist wichtig. Und gerade die Jungen gehen jetzt die Spiele mit ganz viel Mut an.“

Handball HSG Konstanz feiert zwei ganz wichtige Punkte im Abstiegskampf Das könnte Sie auch interessieren

Trainer Daniel Eblen nickt bei diesen Worten. Die Arbeit der letzten Wochen an der 3:2:1-Variante in der Deckung trägt Früchte und macht die HSG noch unberechenbarer. „Das hat sich über einen längeren Zeitraum angebahnt“, erklärt er. „Mit mehr Zeit konnten wir in die Details gehen und die Regeln wurden immer besser verinnerlicht. Das funktioniert jetzt ordentlich.“

Nun erwartet der 46-Jährige eine interessante Begegnung, wenngleich er ein „ganz anderes Spiel“ als etwa in Hamm, Aue oder gegen Lübeck erwartet. Die Gründe dafür sieht der HSG-Coach im jungen, sehr beweglichen Gegner, der auch über erfahrene Kräfte verfügt.

Handball Ein Brasilianer für die HSG Konstanz Das könnte Sie auch interessieren

Wie Ex-Nationalspieler Stefan Kneer (35) oder den langjährigen Bundesliga-Keeper Nikolai Weber (40), dazu mit Vit Reichl und Dieudonne Mubenzem zwei tschechische Nationalspieler.

Wenn es nun in die entscheidende Phase der Saison geht, blickt Daniel Eblen gleichermaßen optimistisch wie unverkrampft auf die letzten acht Duelle. „Wir versuchen immer zu gewinnen und so gut wie möglich auszusehen“, ist seine Erklärung. „Egal wie wichtig ein Spiel auch sein mag. Wir wollen immer das Maximale haben, deshalb ändert sich jetzt nichts.“