Handball, Oberliga: TuS Steißlingen – TSV Zizishausen (Samstag, 20 Uhr, Mindlestalhalle). – Auf den TuS Steißlingen wartet an diesem Wochenende ein echter Kracher. Am Samstagabend ist der TSV Zizishausen in der Mindlestalhalle zu Gast. Die Schnaken sind mit 5:21 Punkten direkter Tabellennachbar des TuS und ein direkter Konkurrent im Kampf um den Klassenerhalt.

Punkte sind Pflicht

Nach zuletzt zwar über weite Strecken ordentlichen Spielen, aber ohne Erfolgserlebnis, ist es gegen Zizishausen Pflicht, vor heimischem Publikum endlich wieder wichtige Punkte für den Verbleib in der Baden-Württemberg-Oberliga zu sammeln. Dabei können die Voraussetzungen der beiden Mannschaften kaum ähnlicher sein. Auch der TSV lieferte in den vergangenen Spielen immer wieder gute Leistungen ab, ohne etwas Zählbares mitzunehmen. So verlor Zizishausen sein Jahresauftaktspiel am vergangenen Wochenende gegen den TV Weilstetten denkbar knapp mit 28:29, weil der letzte Angriff des Spiels nicht mehr verwandelt werden konnte.

Beide Mannschaften wollen nun unbedingt die Serie von bitteren Nackenschlägen endlich beenden. Auch der TuS hat sein erstes Spiel im neuen Jahr trotz einer hoffnungsvollen Leistung beim Topteam aus Weinsberg verloren. Sollte die Mannschaft wieder an diese Leistung anknüpfen können, stehen die Chancen jedoch gut, am Ende die Punkte in der Mindlestalhalle behalten zu können. Die Mannschaft weiß um die Bedeutung der Partie und wird wieder alles in die Waagschale werfen. Doch auch der TSV wird alles daran setzen, um seinerseits einen ersten Befreiungsschlag im Tabellenkeller zu schaffen. (es)

Gefährlicher Gegner

HSG Konstanz II – TSV Birkenau (Sonntag, 17 Uhr, Schänzlehalle). – Das neue Jahr beginnt für die HSG Konstanz II mit einer Woche Verspätung, dafür aber gleich mit einer Englischen Woche und drei Heimspielen innerhalb von sieben Tagen. Zunächst misst sich die Mannschaft von Vitor de Faria Baricelli und Benjamin Schweda am Sonntag, 17 Uhr, mit dem TSV Birkenau, am Mittwoch um 20.30 Uhr steigt dann das Oberliga-Derby gegen den TuS Steißlingen in der Schänzlehalle und am Samstag (29. Januar) kommt um 20 Uhr der TSV Schmiden nach Konstanz. Zuschauer sind unter 2G-plus-Voraussetzungen willkommen. Geboosterte benötigen keinen Test.

Unterstützt Benjamin Schweda als Trainer der HSG Konstanz II: der Brasilianer Vitor de Faria Baricelli. | Bild: Aldeia MKT

Im ersten halben Jahr der Saison hatte die jüngste Mannschaft der Liga mit neun Neuzugängen aus der eigenen Bundesliga-A-Jugend eine tolle Leistung auf die Platte gezaubert. Großen Anteil daran hatte Trainer Benjamin Schweda, der seine Karriere als Spieler aufgrund einer schweren Verletzung im Alter von nur 27 Jahren hatte beenden müssen. Unterstützung bekam der Trainer-Novize von Vitor de Faria Baricelli. Aufgrund einer wahren Odyssee durch den Behördendschungel allerdings lange nur aus der Ferne. Kurz vor Jahresende dann jedoch die Erleichterung durch die Einreise des Brasilianers, der schon mit der Nationalmannschaft der Südamerikaner an der Weltmeisterschaft teilgenommen hatte. Nun bastelt das junge Trainerteam, Baricelli ist 25 Jahre alt, vor allem weiter an der individuellen Entwicklung der vielen Talente. Seit 3. Januar läuft wieder die Vorbereitung auf die restlichen 18 Saisonspiele, die direkt drei Heimspiele in einer Woche zum Start bereithalten.

Anspruchsvolles Programm

Der lange Weg der Konstanzer Perspektivmannschaft beginnt somit sehr anspruchsvoll. Baricelli ist jedenfalls zufrieden mit der Vorbereitung und sagt: „Das ist eine tolle Mannschaft, in der alle unbedingt wollen, alles geben und sehr schnell lernen. Ich habe großes Vertrauen in die Jungs.“ Großen Respekt haben Baricelli und Schweda vor dem ersten Gegner aus dem hessischen Birkenau, der jeden Punkt im Kampf um den Klassenerhalt benötigt und nach zuletzt fünf Niederlagen in Folge den Umschwung einleiten möchte. Baricelli: „Wir freuen uns richtig, dass es losgeht.“ (joa)