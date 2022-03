von Andreas Joas

Handball, Oberliga: TVB Stuttgart II – HSG Konstanz U23 (Samstag, 19.30 Uhr, Gemeindehalle Bittenfeld). – Zuletzt hatte die HSG Konstanz II ein spielfreies Wochenende. Nun steht im Duell der beiden direkten Tabellennachbarn die hohe Auswärtshürde bei der Erstliga-Reserve des TVB Stuttgart bevor.

Ein wichtiges Spiel für Trainer Vitor de Faria Baricelli angesichts der Tabellenkonstellation. Es empfängt der Siebte den Achten, der zugleich ein Spiel weniger ausgetragen hat.

Nur zu gerne hätten sie bei der Drittliga-Reserve der HSG Konstanz weitergespielt. Nach schweren Wochen war der Aufwärtstrend deutlich sichtbar. Die Leistungen deutlich stabiler und besser – und die HSG-Talente waren wieder erfolgreich.

Gegen Schmiden, sogar fast bei den derzeit Unbesiegbaren in Herrenberg und dann sehr deutlich mit 38:25 gegen Fellbach. Nachdem der Esprit, das Tempo und die Leichtigkeit zurück waren, hätte Baricelli am liebsten den guten Lauf fortgesetzt. Nun wurde intensiv trainiert, und er zeigt sich sehr zufrieden. „Alle haben sehr gut und hart gearbeitet. Wir haben Vollgas gegeben“, lobt der 25-Jährige.

Brasilianer in Konstanz angekommen

Der Brasilianer selbst ist inzwischen bestens in Konstanz angekommen, auch wenn ihm die winterlichen Temperaturen manchmal noch zu schaffen machen. „Gerade frühmorgens, wenn ich mit dem Fahrrad zum Krafttraining fahre“, lacht er. „Aber die Menschen hier machen mir es leicht.“

Weit weg von der Familie ist zwar nicht immer alles einfach, doch „Deutsch zu sprechen ist inzwischen ganz normal für mich geworden“, verrät der Trainer. In perfektem Deutsch wohlgemerkt. Nur bei Dialekt muss er noch passen. Als junger, ehrgeiziger Trainer läuft es jedoch gut. Baricelli: „Ich habe viel über die Handball-Kultur in Deutschland gelernt. Was Handball hier bedeutet und wie sehr es im Training zur Sache geht.“ In Brasilien werde in den Übungseinheiten mit deutlich weniger Kontakt gespielt.

Bei der nächsten Aufgabe in Bittenfeld wird es wieder auf die zuletzt gezeigten Fortschritte in Sachen Spielkontrolle ankommen. Den TVB stuft der HSG-Coach als „sehr starken Gegner“ ein. „Man muss hier sehr auf die Details achten, um sich Vorteile erarbeiten zu können.“ Bittenfeld schickt eine spielstarke Mischung aus sehr erfahrenen ehemaligen Erstliga-Spielern und jungen Talenten ins Rennen, Konstanz die jüngste Mannschaft der Liga. Ein spannendes Duell. Nicht nur für Vitor de Faria Baricelli.