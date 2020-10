Oberliga: FSV 08 Bissingen – 1. FC Rielasingen-Arlen (Samstag, 15.30 Uhr). – Man möchte sich fast die Augen reiben, denn mit Platz sechs nach einem Viertel der Saison, hatte man beim 1. FC Rielasingen-Arlen eher nicht gerechnet.

Doch noch wichtiger als die Platzierung ist die Punktausbeute. 17 Zähler haben die Hegauer bisher gesammelt, dazu benötigten sie in der vergangenen Saison 15 Spiele. Im Moment holt sich das Team den Winterspeck für möglicherweise punkteärmere Wochen.

Nach dem enorm wichtigen 1:0-Sieg beim SV Oberachern am Mittwoch blieb Rielasingen-Arlen zum fünften Mal in Folge, bei 5:2 Toren, ungeschlagen. Es war drei Tage nach dem Derbysieg gegen Villingen ein weiterer Kraftakt. Trainer Michael Schilling stellte nach dem Spiel die Mentalität in seiner Mannschaft positiv heraus.

Der Kräfteverschleiß ist nach fünf Spielen in 15 Tagen enorm. Etwas Licht am Ende des Tunnels bereitet der Spielplan, denn nach der Partie am Samstag, beginnt, bis auf eine Ausnahme (Pokalspiel beim SV Bühlertal am 28. Oktober), der gewohnte wöchentliche Rhythmus mit Spielen am Wochenende.

Die Regeneration stand daher vor der Begegnung beim FSV 08 Bissingen im Vordergrund. Noch ist unklar, ob der nach einem Schlag auf die Achillessehne ausgewechselte Ivo Colic wieder spielen kann. Auch Christoph Matt hat seine muskulären Probleme nicht endgültig überwunden, und Nico Kunze war am Mittwoch wegen einer Magenverstimmung nicht einsatzbereit. Wiederum positiv ist, dass bei allen Ausfällen großer kämpferischer Zusammenhalt im Team herrscht.

Am Samstag geht es nun zu einer großen Hausnummer in der Oberliga. Die Reise geht zum FSV 08 Bissingen. Die von Ex-Profi Alfonso Garcia trainierte Mannschaft ist im sechsten Oberligajahr und war immer im Vorderfeld der Tabelle platziert. Ein siebter Platz ist da schon als negativer Ausreißer nach unten zu bewerten. Auch im Moment sind die Schwaben auf Rang drei platziert.

Am heimischen Bruchwald gewannen sie bisher alle fünf Heimspiele, und das mit 11:1 Toren. Fehlen dürfte bei den Gastgebern Denis Latifovic, der sich einen Zeh gebrochen hat. Dafür hat der FSV noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen.

Vor wenigen Tagen wurde der ehemalige tschechische Junioren-Nationalspieler Roman Kasiar verpflichtet, der nach eher weniger gelungenen Ausflügen in die Regionalliga (VfR Aalen, Budissa Bautzen und ZFC Meuselwitz) wieder in die Region Stuttgart zurückgekehrt ist. (te)