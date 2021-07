Das Team vom Konstanzer Yacht Club konnte feiern, ist es den Aufsteigern doch gelungen, sich in einem starken Feld mit 18 Mannschaften nach zweieinhalb Segeltagen auf den hervorragenden siebten Platz zu segeln. Sieger wurde das Team vom Flensburger Segel-Club. Die Nordlichter führen nach zwei Spieltagen auch die Gesamtwertung an.

Nicht ganz so optimal lief es beim Team des Württembergischen Yacht-Clubs mit Conrad Rebholf, Yannik Hafner, Felix Diesch und Jakob Gruber. Sie kamen über einen neunten Platz nicht hinaus, konnten aber nach bislang zwei Spieltagen ihren sehr guten dritten Gesamtplatz verteidigen. Die Bedingungen auf der Hamburger Außenalster waren wie von allen Teams vermutet tückisch: Drehende Winde, oft wehte nur ein kaum spürbares Lüftchen und mehr als eine Windstärke wurde an keinen Wettfahrtag gemessen. Die beiden Teams aus Überlingen, der Bodensee-Yacht-Club Überlingen (BYCÜ ) und der Segel- und Motorboot Club Überlingen (SMCÜ), kamen in Hamburg auf die Plätze 15 und 17 und liegen nach zwei Spieltagen jetzt auf den Gesamträngen 15 (BYC Überlingen) und 17 (SMC Überlingen).

„Nach zwei starken Läufen am letzten Tag zeigte sich die Alster von ihrer sehr ruhigen Seite und das Event endete nach 12 von 16 möglichen Flights. Am Ende steht unser Team auf dem neunten Gesamtrang, vor allem die Serie der letzten beiden Tagen stimmt uns zuversichtlich für das nächste Event in Kiel in zwei Wochen“, so das offizielle Fazit des WYC Friedrichshafen. Das Team vom BYC Überlingen mit Matthias Steidle, Julia Kirgis, Tom Lembcke und Luis Reinalter zog eine gemischte Bilanz des zweiten Spieltags: „Am Freitag hatten wir wortwörtlich einige Startprobleme, da lief es nicht so gut. Am Samstag hatten wir mit den doch sehr drehenden Winden zu kämpfen“, erzählt Matthias Steidle. Das Team aus Überlingen ist insgesamt mit seinem Ergebnis nicht ganz zufrieden. „Es lief nicht so gut wie erhofft, auch wenn wir gute Läufe hatten, bei den Wettfahrten werden auch kleine Fehler nicht verziehen und dann hatten wir teilweise auch noch Pech“, so Steidle weiter. So wurden zwei Rennen, bei denen die Überlinger sehr gut lagen, wegen Windmangels vorzeitig abgeschossen. „Aber wir haben auch gesehen, dass Spitzenteams wie die Mannschaften vom Norddeutschen Regatta Verein aus Hamburg und das Kieler Team auch zu kämpfen hatten“, ergänzt Steidle. Jetzt trainieren die Überlinger nach einer kurzen Pause für den nächsten Spieltag in Kiel.

Am kommenden Wochenende segelt die 2. Segelbundesliga ohne Beteiligung vom Bodensee, und vom 16. bis 18. Juli segeln wieder die Teams der 1. und 2. Bundesliga ihren dritten Spieltag in Kiel-Schilksee aus.