Fußball-Verbandsliga: FC Auggen – SC Pfullendorf 1:1 (1:0). – Mit einem hochverdienten Teilerfolg im Markgräflerland hat der SC Pfullendorf seinen Nimbus der Ungeschlagenheit auch in der fünften Partie bewahrt. Dennoch mochte Assistenzcoach Hakan Karaosman, der den im Urlaub weilenden Cheftrainer Adnan Sijaric vertrat, sein Gemütszustand nicht zu verbergen. „Ich bin etwas enttäuscht. Es hätte mehr sein können, unsere Chancen waren da“, kommentierte Karaosman den Spielausgang.

Pfullendorf drückte von Beginn an

Seine Elf ließ den Gegner schwer ins Spiel finden, drückte von Anbeginn aufs Gaspedal. Amadou Marena prüfte den Auggener Schlussmann Stefan Lauer bereits nach fünf Minuten. Mehr sprang aus der Pfullendorfer Überlegenheit jedoch nicht heraus. Ein kurioses Missverständnis führte zur Auggener Führung: Zum Rohrkrepierer wurde ein Freistoß für Pfullendorf, bei dem Marena den Ball zu Torsteher Sebastian Willibald spielte, der jedoch dabei versehentlich die Hand zu Hilfe nahm.

SCP nur kurz geschockt

So bekamen die Auggener den Freistoß zugesprochen, der gegen den Pfosten flog. Den Abpraller setzte Ebrima Sowe Musa Jaiteh mit der Hacke ins Netz. Die Linzgauer wirkten kurzzeitig geschockt, kamen dann aber wieder auf Touren und zu guten Möglichkeiten. Bei Felix Waldraffs Flankenball fehlte im Strafraum der richtige Abnehmer (38.) und kurz vor dem Pausengong setzte Silvio Battaglia seinen Schuss knapp am langen Pfosten vorbei (45.)

Offensivbemühungen forciert

Im zweiten Durchgang forcierten die Pfullendorfer auf dem engen Sportplatz ihre Offensivbemühungen noch mehr. In der 56. Minute war es Samuel Peter, der nach feinem Dribbling am 16er zum überfälligen Ausgleich einschob. Als sich der Auggener Torschütze Jaiteh zu einer Tätlichkeit gegen Bartosz Broniszewski hinreißen ließ, und dafür die Rote Karte sah, schien der Weg in die Siegesallee geebnet zu sein. Der SCP war zwar kräftig am Drücker, verkrampfte aber zusehends in seinen Aktionen in dieser intensiven Partie, in der Schlussphase sah Waldraff noch die Ampelkarte.

Jetzt richtet sich der Fokus von Karaosman auf die nächste Heimpartie gegen Denzlingen.

SC Pfullendorf: Willibald – Waldraff, Broniszewski (65. Dehn), Rauser, Marena – Konrad (46. Fritz), Simunovic (73. Cakiki) – Peter, Gugliemelli, Behr – Battaglia. – Tore: 1:0 (25.) Jaiteh, 1:1 (56.) Peter. – SR: Brombacher (Kandern). – Bes. Vork.: Rot (59., Jaiteh), Gelb-Rot (87., Waldraff, SCP).