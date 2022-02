von Jürgen Müller

Tennis: In einem hochklassigen Finale setzte sich Noah Rockstroh (TC Markdorf) mit 7:5/6:3 gegen seinen Clubkollegen Jonas Wäschle durch und sicherte sich den Titel bei den Herren A. Ihrer Favoritenrolle gerecht wurde bei den Damen A Magdalena Kaminski (TC Schönberg Freiburg-St.Georgen, die sich mit 6:3/6:2 gegen Liana Cammilleri (SC Ettlingen) durchsetzte.

Bei den Damen B (LK 8 – 16) siegte Alina Benz (TC Metzingen), bei den Damen C (LK 16 – 25) war Elaine Schmidt (TC Uhldingen) erfolgreich. Bei den Herren B (LK 12 – 18) holte sich Nick Hühnergart (TC Bonndorf) den Titel. Über 90 Meldungen gingen bei Turnierleiter Ralf Hehl ein, der zusammen mit Stützpunkttrainer Jürgen Müller einen straffen Zeitplan für die Platzbelegungen aufstellen musste. Letztlich konnte das Turnier unter der Obhut von Brigitte Kuhn und Irene Brendt ohne Probleme über die Bühne gebracht werden. Der Bezirksvorsitzende Jürgen Hähnel ehrte die Sieger und Platzierten und überreichte ihnen Urkunde und Sachpreise.

Hervorragend besetzt war das 32er-Feld bei den Herren A mit der Nummer 220 der Deutschen Rangliste, Mike Steib (TC Würzburg) und der Nummer 405, Moritz Steinmann (TC Überlingen) an der Spitze. Doch die an eins und zwei gesetzten Spieler mussten im Halbfinale die Segel streichen. Steib verlor in einem spannenden Halbfinale gegen die Nummer vier, Noah Rockstroh, mit 6:4/4:6 und 7:10. Steinmann unterlag der Nummer drei, Jonas Wäschle, mit 6:7 und 4:6. So kam es im Endspiel zu einer clubinternen Auseinandersetzung, wobei beide Kontrahenten Tennis auf höchstem Niveau boten. Nach einem Break holte sich Rockstroh den ersten Satz mit 7:5. Mit dem Wind im Rücken setzte er sich schließlich auch im zweiten Satz durch.

Bei den Damen erreichten mit Gina Betzner (TC BW Villingen) und Emily Bogdanoska (TC Radolfzell) zwei Spielerinnen aus dem Bezirk Schwarzwald-Bodensee das Habfinale. Hier musste die Lokalmatadorin schon nach dem ersten Spiel gegen die spätere Siegerin Magdalena Kaminski verletzungsbedingt aufgeben. Die Radolfzellerin hatte beim 0:6/2:6 gegen Cammilieri keine Chance. Im B-Feld der Herren stand der Bonndorfer Nick Hühnergart nach einem spannenden Halbfinale gegen seinen Clubkollegen Marvin Duttlinger, das er im Match-Tiebreak mit 10:8 für sich entschied, überraschend im Endspiel. Hier traf er auf Andreas Jost (TC Haagen), der im Semifinale David Lukas (TC Überlingen) mit 6:3/6:1 besiegte. Nach knappem ersten Satz, den Hühnergart im Tiebreak gewann, setzte sich der Schwarzwälder im zweiten Durchgang klar mit 6:2 durch.

Ein Geschwisterduell lieferten sich Alina und Marisa Benz aus Metzingen bei den Damen B, wobei Alina mit 6:1/6:0 gewann. Bei den Damen C konnte sich die ungesetzte Elaine Schmidt aus Uhldingen gegen Angelina Streit (TC BW Villingen) mit 6:3/6:4 durchsetzen. (jümü)