Beachvolleyball: Noch vor vier Wochen war kaum daran zu denken, dass in Überlingen die achten Sparkasse Bodensee Beach Days stattfinden können. Nun gab es nicht nur hochklassigen Beachvolleyball-Sport zu sehen, sondern es wurden auch die neuen baden-württembergischen Meister gekürt. Wegen der Corona-Situation musste die Veranstaltung vom Bodenseeufer in die Oberstadt auf die Zimmerwiese verlegt werden. Trotz der Zuschauerbeschränkungen gab es vor allem bei den Endspielen eine tolle Atmosphäre.

Da verhindert werden musste, dass zu viele Spieler auf dem Center Court sind, wurden die Wettbewerbe um den Becker Kunststofftechnik Beach Cup, der gleichzeitig die Landesmeisterschaft war, erstmals getrennt ausgetragen. So spielten am Samstag die Frauen und am Sonntag die Herren.

Bei den Frauen kamen alle vier top gesetzten Teams ins Halbfinale. Allerdings taten sich die Titelverteidigerinnen Katrin Hahn und Sandra Szychowska aus Beiertheim von Beginn an schwer. Die ersten beiden Spiele gewannen sie mit nur zwei Punkten Vorsprung im dritten Satz. Dafür marschierten sie mit einem 21:16 und 21:14 gegen Victoria Blesch (Rottenburg) und Alexandra Bura (Beachvolleyball in Baden-Württemberg) ins Endspiel. Dort trafen sie auf das an Nummer zwei gesetzte Team mit Iane Henke und Paula Schürholz aus Stuttgart, die als frisch gebackene deutsche U-20-Meisterinnen ohne Satzverlust ins Finale stürmten. Dort hatten die Titelverteidigerinnen zunächst die Nase vorn. Aber die beiden Youngster legten Ende des ersten Satzes eine Serie hin und holten sich Durchgang eins mit 21:19. Im zweiten Satz blieb es spannend, doch auch hier behielten Henke/Schürholz mit 21:19 die Oberhand und freuten sich riesig über den Landesmeistertitel.

Bei den Herren gab es am Sonntag eine Überraschung. Jan Lacmann und Jan Schaffner von der SG BEG United Volleyball kamen erst kurz vor dem Turnier zusammen und mischten das Teilnehmerfeld mächtig auf. Nach dem erwarteten Sieg in der Vorrunde musste zunächst das an Nummer zwei gesetzte Team Eckenweber/Woronow (Speyer/Mannheim) dran glauben. Dann folgte mit Epple/Schmidt (Geißelhardt/Fellbach) das an Nummer drei gesetzte Team. Im Halbfinale schlugen Lacmann/Schaffner dann Benz/Roos (Stuttgart/Karlsruhe) mit 28:26 und 21:19.

Die top gesetzten Yannic Beck (Kempten) und Florian Schweikart (Augsburg) hatten auf dem Weg ins Finale keine Probleme und gaben lediglich einen Satz ab. Außerdem hatten sie in der ersten Runde ein Freilos und hatten sogar noch ein Spiel weniger absolviert. Trotzdem reichte es für sie im fünften Anlauf in Überlingen erneut nicht zum Sieg, denn Lacmann/Schaffner wurden mit einem eindrucksvollen 17:21, 21:16 und 15:13 und den sichtbar letzten Kräften neuer baden-württembergischer Meister.

„Es war eine super Veranstaltung mit einer erstaunlich guten Atmosphäre“, resümierte ein glücklicher Organisator Markus Dufner von MCD Sportmarketing. Obwohl er erst vier Wochen vorher wusste, dass die Sparkasse Bodensee Beach Days überhaupt stattfinden können, „wurde das Allerbeste daraus gemacht“, lobte auch die Siegerin Paula Schürholz. Es war das einzige Innenstadtturnier auf der gesamten „Ba-Wü Beach Tour“ dieses Jahr.