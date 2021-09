Handball vor 16 Stunden

Herr Lützelberger, hat die HSG Konstanz das Potenzial für den Wiederaufstieg?

Jörg Lützelberger ist der neue Trainer der Drittliga-Handballer der HSG Konstanz. Sein erstes Spiel als HSG-Coach bestreitet der ehemalige Handball-Profi am Samstag, 4. September, um 19.30 Uhr bei der TSG Söflingen. Im Interview spricht der 36-Jährige über seine neue Aufgabe in Konstanz und die Chancen auf einen Aufstieg in die 2. Liga.