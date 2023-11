Herr Bezikofer, was erwartet die Besucher der beiden Turnschauen am 25. November um 17 Uhr und um 20 Uhr in der Singener Münchriedhalle?

Die Zuschauer dürfen sich auf ein etwas mehr als 80-minütiges Showprogramm freuen mit 17 Auftritten von unterschiedlichen Gruppen aus den 86 Vereinen des Turngaus. Es werden Aufführungen aus dem breiten Angebot unserer Turn- und Sportvereine sein, von Steißlingen über Singen, Engen, Nenzingen, Hilzingen, um nur einige zu nennen.

Zudem konnten wir einige Showgruppen gewinnen, die bereits überregionale Erfolge gefeiert haben, wie etwa die Blues Brothers aus Bodman-Ludwigshafen und das Showteam Phönix aus Zizenhausen. Diese beiden bestreiten auch internationale Wettbewerbe und waren zuletzt beim Rendezvous der Besten dabei, das vom Deutschen Turner Bund ausgerichtet wird.

Zur Person Werner Bezikofer ist Vorstandsvorsitzender der TG Welschingen, einem Turnverein, der sich im größten Stadtteil der Stadt Engen dem Breitensport verpflichtet hat. Der 56-Jährige ist seit zweieinhalb Jahren zudem Vorsitzender des Hegau-Bodensee Turngaus und seit 2020 Vizepräsident im Badischen Turner-Bund. (fei)

Welche Sportarten werden geboten?

Neben der wichtigen namensgebenden Sportart Turnen zeigen wir das breite Spektrum unserer Vereine. Mit den Flying Turnkids, ein gemischtes Team der Gerätturner der KTG Bodensee, der TG Hegau-Bodensee, des TV Überlingen und des TV Markdorf, zeigen unsere Nachwuchsturner in Singen, was sie können. Wir wollen aber auch deutlich machen, dass wir mehr sind als nur die Turner aus dem Namen unseres Turngaus. Rhönräder sind mit dabei oder die Rhythmische Sportgymnastik, Jazztanz, Zirkus, Hip-Hop, und, und, und.

Werner Bezikofer. | Bild: privat

Es wird also ein Abend, an dem die zahlreichen Vereine Werbung für Ihr Angebot machen dürfen?

Genau, wir wollen die gesamte Breite der Sportarten im Turngau zeigen und einen Einblick geben in das, was die Vereine so anbieten. Es werden ganz unterschiedliche Altersgruppen und Leistungslevel zu sehen sein, alle dürfen sich präsentieren. Manche haben ihre Vorführungen extra nur für solche Shows einstudiert, andere trainieren das ganze Jahr über zusammen.

Kommt auch das Publikum überwiegend aus den Vereinen?

Das ist ganz unterschiedlich. Da sind die Mitglieder, die sehen wollen, was in ihrem Verein so geboten ist. Die möchten zum Teil auch Ideen mitnehmen für ihre Choreographien und sich inspirieren lassen. Die Turnfamilie trifft sich also, aber die Werbung verfehlt auch nicht das interessierte Publikum außerhalb der Vereine.

Die Turnschau Zum Jahresende zeigt die Turnschau im Hegau-Bodensee-Turngau wieder ein vielfältiges Programm der Sportler aus den Turn- und Sportvereinen des Verbandes. Die Münchriedhalle in Singen wird in eine Showbühne für die Vereine umgewandelt – das Programm verspricht wieder zahlreiche Highlights. Die Zuschauer bekommen Aufführungen von Showtanzgruppen, Kinder- und Großgruppen geboten, darunter die Rhönräder vom TV Allmannsdorf, Sense2Dance vom TSV Überlingen am Ried, die Flying Turnkids vom TV Markdorf, TV Ludwigshafen und TV Überlingen, die Rhythmischen Sportgymnasten vom TuS Meersburg, TGW- und SGW-Gruppen, das Showteam Phönix vom TV Jahn Zizenhausen und die Blues Brothers vom TV Ludwigshafen. Die faszinierenden Aufführungen zeigen das breite Leistungsspektrum der Vereine. Karten für die Turnschau des HBTG am 25. November um 17 Uhr und um 20 Uhr gibt es im Internet auf der Homepage des HBTG unter

www.hbtg.de/termine

Spüren die Vereine aus dem Hegau-Bodensee-Turngau ein größeres Interesse im Nachgang der Turnschauen?

Ja, man merkt tatsächlich, dass Neugierige kommen. Ich kann das aus meinem eigenen Verein, der TG Welschingen, sagen. Auch da heißt es dann: Was wird denn bei euch sonst so angeboten? Es ist also eine gute Werbung für den Wettkampf-, Breiten- und Gesundheitssport der Vereine.

Unterscheiden sich die beiden Shows um 17 Uhr und um 20 Uhr?

Nein, das Programm ist identisch. Mit einer Ausnahme: Während der zweiten Turnschau werden die Preise unseres Gewinnspiels übergeben. Neu ist in diesem Jahr, dass wir mit Anne Reinicke und Maren Jäger zwei neue Moderatorinnen gewinnen konnten, da unser bisheriger Showmaster Noel Weber leider nicht dabei sein kann. Auch das ist schön, dass wir für solche Veranstaltungen immer wieder junge Menschen finden, die sich engagieren und Erfahrungen sammeln. Das muss man sich erst einmal zutrauen, vor 700 Leuten auf der Bühne zu stehen.

Das Gewinnspiel Gemeinsam mit seinen Sponsoren, darunter auch der SÜDKURIER, verlost der Hegau-Bodensee-Turngau anlässlich der Turnschau 2023 drei attraktive Preise. Teilnahmeschluss ist der 19. November, 24 Uhr. Die Verlosung erfolgt am 20. November, die Gewinner erhalten jeweils zwei Freikarten für die Turnschau-Vorstellung um 20 Uhr. Um es unseren Lesern ein wenig einfacher zu machen, hat Werner Bezikofer die vier Lösungen des Online-Gewinnspiels in seinen Interview-Antworten versteckt. Hier geht es zum Turnschau-Quiz: hbtg.de/turnschau-quiz

In diesem Jahr findet die Turnschau wieder an ihrem gewohnten Termin statt. Warum war das zuletzt nicht so?

Die Turnschau ist traditionell immer im November. 2021, im Jahr des 150. Jubiläums des Turngaus Hegau-Bodensee, mussten wir sie leider wegen der Corona-Pandemie absagen, konnten sie aber letztes Jahr im April nachholen. Da wir 2022 im November nicht noch eine Turnschau ausrichten wollten, sind wir jetzt anderthalb Jahre nach der letzten Ausgabe. Die Vorfreude ist daher riesig bei allen Teilnehmern und dem Organisationsteam.

Wie ist die Resonanz?

Wir haben für die beiden Veranstaltungen am 25. November jeweils 700 Sitzplätze, die belegt werden können. Schon jetzt haben wir deutlich über 50 Prozent der Karten verkauft. Die Nachfrage ist groß und die Show wird hervorragend sein.