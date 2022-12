3. Liga Frauen: USC Konstanz – SSC Bad Vilbel (Samstag, 19.30 Uhr, Schänzlehalle). – Am Samstag steht das letzte Heimspiel-Event des Jahres beim USC Konstanz an. Neben der zweiten Frauenmannschaft und der ersten Herrenmannschaft des USC Konstanz, werden auch die Drittliga-Spielerinnen ans Netz gehen.

Nach der 0:3-Niederlage vergangenes Wochenende in Stuttgart rangieren die Konstanzerinnen noch immer auf dem ersten Tabellenplatz. Die Bilanz mit sieben Siegen aus elf Spielen kann sich sehen lassen. Besonders die Heimstatistik fällt dabei auf, denn bisher sind die Konstanzerinnen in der eigenen Halle ungeschlagen. Diese Serie soll auch am letzten Heimspiel des Jahres, welches die erste Partie der Rückrunde sein wird, fortgeführt werden.

Handball HSG Konstanz fährt mit viel Vorfreude zum Traditionsverein ThSV Eisenach Das könnte Sie auch interessieren

Erwartet wird der SSC Bad Vilbel, gegen welchen sich der USC im Hinspiel mit lediglich sechs Spielerinnen geschlagen geben musste. Die Vorzeichen für den letzten Weihnachtsspieltag stehen gut, denn der Konstanzer Headcoach Andreas Glas wird auf einen vollen Kader zurückgreifen können.

Auf die Zuschauer wartet das eine oder andere Weihnachtsspecial, was den letzten Dreifach-Spieltag zu etwas besonderem machen sollen. Das Spiel wird ab circa 19.15 Uhr live auf dem Twitch-Kanal des USC Konstanz gestreamt (twitch.tv/usckonstanz).

Rückrundenauftakt gegen den Ersten

Volleyball, Regionalliga: USC Konstanz – SG BEG United (Samstag, 15.30 Uhr, Schänzlehalle). – Nachdem die Konstanzer Volleyballer zuletzt ihren ersten Heimsieg feierten, empfangen sie zum Auftakt der Rückrunde am Samstag den Tabellenführer aus Emmendingen. Die Breisgauer mussten bislang nur eine Niederlage hinnehmen.

Gleich am ersten Spieltag verlor die SG gegen den USC Konstanz, der durch ein starkes Block-Abwehr-Verhalten und mit guten Aufschlägen die gegnerischen Außenangreifer unter Kontrolle hatte. Seitdem ist die SG BEG United neun Spiele ungeschlagen. Der USC dagegen befindet sich mit fünf Siegen aus zehn Spielen im unteren Mittelfeld der Regionalliga auf dem siebten Platz. Die Mannschaft konnte die jüngsten drei Spiele gewinnen und hat sich wieder etwas gefestigt.

Meinung Schwarzer Peter für die HSG Konstanz: Selbstgerechtigkeit in Verband und Liga von Ralf Mittmann Das könnte Sie auch interessieren

Auch wenn Konstanz als einziges Team die Emmendinger besiegen konnte, sieht USC-Coach Hornikel die Favoritenrolle dennoch bei den Breisgauern. Die Marschroute für die Konstanzer ist dennoch klar. Sie wollen an die Leistung vom ersten Saisonspiel und den letzten drei Spieltagen anknüpfen und die Emmendiger Angreifer vor Probleme stellen. Dabei wird der USC auf Johannes Lelle, Nicolas Hartung und Tim Gassner verzichten müssen. Zudem ist der Einsatz von Nicolas Hornikel mit Wadenproblemen ebenfalls ungewiss.

„Nach dem Sieg im Hinspiel sind die Jungs heiß auf weitere drei Punkte. Vor allem die letzten drei Siege geben etwas Rückenwind. Trotzdem dürfen wir die erfahrenen Jungs aus Emmendingen nicht unterschätzen“, analysiert Co-Trainer Marcus Hornikel die Ausgangslage. Das Spiel wird auf dem Twitch-Kanal des USC übertragen (www.twitch.tv/usckonstanz). (ps)