Ringen: Der KSV Gottmadingen, südbadischer Oberliga-Meister 2019, hatte in Folge des Corona-Hickhacks des Deutschen Ringerbunds im vergangenen Jahr seinen Leistungsträgern die Chance eingeräumt, aushilfsweise bei anderen Vereinen zu starten. Als Folge ist nun ein Teil der bis dahin sehr starken Mannschaft weggebrochen. So schloss sich Eigengewächs Georgios Scarpello, Deutscher und Italienischer Jugendmeister, kürzlich dem Bundesligisten ASV Schorndorf an. Für die Sondersaison war er bereits im Sommer zum ASV Urloffen gewechselt.

Neuanfang auf südbadischer Ebene

Die Hegauer haben nun ihre Konsequenzen gezogen und gehen mit dem KSV Taisersdorf die Wettkampfgemeinschaft Ringkampfsport Hegau-Linzgau (RHL) ein. „Wir haben bereits gute Kontakte miteinander gehabt und wollen diese nun intensivieren“, erklärte Gottmadingens Technischer Leiter Steffen Mack. Ziel sei es, dem eigenen Nachwuchs attraktive Wettkampfmöglichkeiten bieten zu können. Deswegen werde der Aufstieg in die Regionalliga Baden-Württemberg nicht mehr verfolgt, sondern ein Neuanfang auf südbadischer Ebene.

Glück für KSV Rheinfelden

Somit steht dem KSV Rheinfelden die Tür zur Rückkehr in die zweithöchste Ringerliga offen, die sonst mit neun Vereinen starten müsste. Als unglücklicher Tabellenachter drohte dem Team von Sascha Oswald und Siggi Knauer der Abstieg, da Vizemeister KG Baienfurt-Ravensburg-Vogt nicht aufsteigen wollte. Da die RG Hausen-Zell aus der Bundesliga zurückkehren will, wären die Ringer vom Hochrhein abgestiegen, um Platz für die drei Landesmeister zu machen. Inzwischen hat der KSV Rheinfelden seinen Ligaverbleib beim Südbadischen Ringerverband beantragt. Postwendend kam die Antwort von Staffelleiter Stüber – in Form der neuen Terminliste, die den KSV Rheinfelden berücksichtigt.

Ausgangslage für die Planungen der neuen Kampfgemeinschaft RHL Gottmadingen-Taisersdorf waren die Zugehörigkeiten der beiden Vereine nach Abschluss der Saison 2019. Hier schaffte der KSV Gottmadingen als Meister der Oberliga Südbaden mit 35:1 Punkten ungeschlagen den Aufstieg in die Regionalliga Baden-Württemberg. Da jedoch die Regionalliga aufgrund der aktuellen Situation bei den Hegauern keine Option mehr war, verzichten sie dort auf einen Start und werden deshalb in die Landesliga Südbaden eingestuft. In dieser Liga wäre auch die zweite Mannschaft des KSV Gottmadingen startberechtigt, da sie im Januar 2020 das Aufstiegsturnier als Meister der ARGE-Bezirksliga gewonnen hat.

Der KSV Linzgau Taisersdorf belegte am Ende der Saison 2019 den letzten Tabellenplatz in der Oberliga Südbaden, was den Abstieg in die Verbandsliga Südbaden zur Folge hatte. Ein Start in der Regionalliga, der für die Kampfgemeinschaft auch eine Option wäre wird von den Vereinen nicht in Betracht gezogen.

Somit ist die neue RHL Gottmadingen-Taisersdorf sowohl in der Verbandsliga als auch in der Landesliga des Südbadischen Ringerverbandes startberechtigt. Weiterhin soll in der untersten Leistungsklasse der ARGE Schwarzwald-Alb-Bodensee eine dritte Männermannschaft gemeldet werden.

Auch im Nachwuchsbereich sollen gemeinsame Teams an den Start gehen. Details werden aber erst im Lauf des ersten Quartals 2021 festgelegt. (ror/sk)