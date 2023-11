TuS Steißlingen – SG Freudenstadt/Bai. 26:21 (13:7)

Zunächst fanden beide Teams nicht wirklich in die Partie. Während die Abwehrreihen gut standen, schien der Ball im Angriff nicht so wirklich laufen zu wollen. Manuel Müller gelang erst in der 7. Minute der erste Treffer des Abends.

Bis zur 16. Minute waren beide Mannschaften beim Stand von 4:3 noch auf Augenhöhe, ehe der TuS Steißlingen besser in die Begegnung fand. Eine sehr starke Abwehrleistung gepaart mit guten Laufwegen und viel Tempo brachte den Hegauern bis zur Pause ein 13:7-Polster.

Die Gastgeber bauten ihre Führung aus. Lennart Sieck traf in der 41. Minute zum 20:12. Doch die Gäste blieben dran und holten auf. Bei den Steißlingern schlichen sich einige Unkonzentriertheiten ein, und die Spielgemeinschaft verkürzte auf zwei Treffer (21:19/53.).

Steißlingen behielt die Nerven und erhöhte auf 26:21. Trotz der kurzen Schwächephase wurde der TuS seiner Favoritenrolle gerecht und holte die nächsten beiden Zähler. Erfreulich war auch der Einsatz von Claudio Gattinger aus der zweiten Mannschaft, der aufgrund der Verletzung von Niklas Ruß den Kader komplettierte. Am Samstag ist der TuS Steißlingen zu Gast bei der HSG Haunerland. (ser)

Aufstellung TuS Steißlingen Leon Sieck, Bammel (Tor); Müller (6/3), Tassone (4), Lennart Sieck (4), Bartels (4), Schmidt (3), M. Maier (2), F. Maier (2), Martin (1), Weber, Renz, Klotz, Gattinger.

TV Ehingen – SG Muggensturm/Kuppenheim 33:27 (16:13)

In einer intensiven Partie behielt der TV Ehingen gegen die SG Muggensturm/Kuppenheim mit 33:27 die Oberhand und verteidigte die Tabellenführung. „Wir haben heute eine der besten Abwehrleistungen meiner Mannschaft in dieser Saison gesehen“, sagte Trainer Lukasz Stodtko. „Am Ende waren wir die bessere Mannschaft, trotz einiger technischer Fehler und haben den Sieg verdient.“

Dabei sah es zu Beginn nicht nach einer deutlichen Angelegenheit aus. Die Gäste führten nach drei Minuten mit 2:0, ehe der an diesem Tag beste Torschütze Julian Küchler (7 Treffer) in der 4. Minute das erste TV-Tor erzielte. Das war der Startschuss für die Gastgeber. Nach dem 3:3 zog Ehingen, auch aufgrund des wieder sehr guten Torhüters Daniel Beck, davon. Beim Stand von 16:13 wurden die Seiten gewechselt.

Die Gäste holten zu Beginn der zweiten Hälfte etwas auf (17:16/36.), dennoch kontrollierte der TV Ehingen die Begegnung. So leuchtete dann in der 44. Minute ein 24:19 von der Anzeigentafel. Diesen Fünf-Tore-Vorsprung verwalteten die Ehinger souverän bis zum Spielende und gewannen mit 33:27 gegen einen starken Gegner. Beim Auswärtsspiel bei der SG Freudenstadt/Baiersbronn erwartet Stodtko am Samstag einen motivierten Gegner im Hexenkessel David Fahrner Halle. (js)

Aufstellung TV Ehingen Beck, Ciornei (Tor); Hänsel, Sartena (1), Küchler (7), Dreher (6), Sauter (2), Duffner (5), Schmidt (5), Plesse (5), Koch, Komin (2).

HSG Mimmenhausen/Mühlhofen – TuS Helmlingen 33:43 (18:23)

In den ersten zehn Minuten gestaltet sich die Partie ausgeglichen. Dann schlichen sich jedoch Fehler und Unkonzentriertheiten ins Spiel der HSG Mimmenhausen/Mühlhofen. Die Gastgeber leisteten sich im Angriff viele Fehlwürfe und kamen in der Abwehr immer einen Schritt zu spät, sodass der TuS Helmlingen Tor um Tor davonzog. Bis zur Halbzeit spielten sich die Gäste eine Fünf-Tore Führung heraus (18:23).

Aufstellung HSG Mimmenhausen/Mühlhofen: Koester, Louis Albiez (Tor); Dahm (8), Schlegel (6), Bube (4), D. Heuchert. (3), N. Heuchert (3), Boitor (3), Leon Albiez (3), Schweda (1), Hammel (1), Allgaier (1), , Jegler.

Nach der Halbzeit lief gar nichts mehr zusammen. Die HSG fand keine Lösungen und bekam Gegentor um Gegentor. So war das Spiel in der 45. Minute beim Stand von 23:35 bereits gelaufen. Nichtsdestotrotz gab die Mannschaft zu keinem Zeitpunkt auf und kämpfte bis zum Schluss. Die HSG konnte noch einige sehenswerte Angriffe spielen und verlor am Ende mit 33:43. (sko)