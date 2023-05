Fußball, SBFV-Pokalfinale der Frauen, SV Gottenheim, Hegauer FV, 1:2 (1:1). – Nachdem die Hegauerinnen im vergangenen Jahr ihr „Finale dahoam“ im Welschingen verloren hatten, wollten sie nun Wiedergutmachung. Der Auftakt verlief allerdings holprig mit einer Autopanne auf der Auswärtsfahrt. Die Kulisse in Gottenheim war eines Finales würdig und zeigt, dass das Interesse am Frauenfußball in den vergangenen Monaten nochmal gestiegen ist. 820 Zuschauer verfolgten dieses Endspiel bei bestem Fußballwetter.

Die Hegauerinnen starteten nervös ins Spiel. Aber auch die Gastgeberinnen agierten in der ersten zehn Minuten fahrig. Danach hatten die Hegauerinnen die Partie in den Griff und kamen durch Luisa Radice und Malin Feldt zu guten Chancen. Doch dann missglückte ein Rückpass von Anja Hahn auf Torhüterin Teresa Straub – die Führung für Gottenheim per Eigentor.

Der Hegauer FV versuchte dies jedoch schnell zu korrigieren und spielte mutig nach vorne. In der 24. Minute wurde dann Gina Röhm im Sechzehner zu Fall gebracht. Maren Hasenfratz verwandelte den Strafstoß souverän. Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit hatten die Gäste mehr vom Spiel, ohne sich große Chancen zu erspielen.

Heiße Schlussphase

Auch in der Anfangsphase der zweiten Halbzeit plätscherte das Spiel etwas vor sich hin. Zwischen der 70. und 80. Minute gab es dann aber Großchancen auf beiden Seiten. Erst konnte Helena Heer ihre Möglichkeit nicht verwerten, dann musste HFV-Keeperin Teresa Straub mit einer Glanzparade retten. Kurz darauf hatten die Gastgeber noch eine Chance, die aber nicht genutzt wurde.

In einem dramatischen Endspurt schoss Torjägerin Luisa Radice das entscheidende Tor zum 2:1-Pokalsieg (90.+4) für die Hegauer Frauen. Mit dem 13. Titel qualifizieren sie sich auch erneut für den DFB-Pokal. Trainerin Michaela Ruff war zufrieden. „Wir haben es zu lange offen gehalten, aber am Ende zählt in so einem Spiel nur das Ergebnis und dass wir den Pokal geholt haben!“ (cn)

Hegauer FV: Straub (Tor), Sumser, Kucharz, Hasenfratz, Röhm, Radice, Heer, Feldt, Schwarz, Reichmann (83. Engesser), Hahn. – Tore: 1:0 (16.) Eigentor, 1:1 (24./FE) Hasenfratz, 1:2 (90.+4) Radice. – SR: Staiger. – Z: 820.