Die Veranstaltung mit Start und Ziel auf dem Rathausplatz in Singen, bei der in diesem Jahr um die Deutsche Marathon-Meisterschaft gekämpft wird, wird am 17. Oktober ausgetragen.

Am ursprünglichen Datum 27. Juni war es laut Veranstalter „durch die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie nicht möglich, eine Breitensportveranstaltung durchzuführen“.