Fußball vor 6 Stunden

Hattinger SV verliert gegen den SC Gottmadingen-Bietingen II – dennoch zeigt ein HSV-Kicker Fair Play – mit Videos!

In der Kreisliga A, Staffel 2, setzte sich die Landesliga-Reserve des SC Gottmadingen-Bietingen mit 2:1 gegen den Hattinger SV durch. In der hektischen Schlussphase bewies der Hattinger Halil Kaynar in einer Szene, dass es noch etwas anderes gibt als verbissenen Ehrgeiz.