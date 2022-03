von unserer Sportredaktion

Handball, Oberliga: TuS Steißlingen – TSV Heiningen (Samstag, 20 Uhr, Mindlestalhalle). – Der TuS Steißlingen empfängt in der heimischen Mindlestalhalle den TSV Heiningen. Dabei hat das Team von Dominik Garcia die große Chance,die Abstiegsränge noch deutlicher zu distanzieren und einen weiteren direkten Konkurrenten auf Abstand zu bringen.

Während sich der TuS zum ersten Mal in dieser Saison auf einen einstelligen Tabellenplatz verbessert hat, ist der TSV auf Platz elf abgerutscht. Die Heininger holten aus den letzten sieben Partien gerade einmal drei Punkte. Allerdings musste sich der TSV in dieser Phase auch nahezu mit allen Liga-Schwergewichten messen. Dennoch wollte der TSV diese Saison eigentlich nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Man verfügt über eine durchaus stabile Mannschaft, die durch hochklassige Neuzugänge perfekt ergänzt wurde. Zunächst gelang dem TSV ein guter Saisonstart, wobei man in der zweiten Saisonhälfte schließlich etwas den Faden verloren hat. Zuletzt gelang allerdings ein enorm wichtiger Sieg gegen den TV Weilstetten, bei dem die Heininger eine überragende zweite Halbzeit spielten. Das sollte auch beim TuS die Sinne schärfen.

Im Hinspiel konnte der TuS den TSV in der ersten Halbzeit klar dominieren. Es folgte aber jedoch die wahrscheinlich schlechteste Halbzeit der ganzen Saison. In der Folge überrollte der TSV die Hegauer und siegte schließlich mit 28:23. Auch ein Grund, warum der TuS noch eine Rechnung mit dem TSV zu begleichen hat.

Für beide Mannschaften steht bei diesem Aufeinandertreffen sehr viel auf dem Spiel. Es wird ein hart umkämpftes, spannendes Spiel erwartet. Die Mannschaft hofft wieder auf die zahlreiche Unterstützung der Zuschauer und Fans, um einen aussichtsreichen Grundstein für die finalen Wochen und den Ligaverbleib legen zu können. (es)

TV Weilstetten – HSG Konstanz II (Samstag, 20 Uhr). – Die Leistungskurve zeigt eindeutig nach oben. Die U23 der HSG Konstanz konnte in den letzten Spielen phasenweise wieder an die begeisternden Auftritte aus dem letzten Jahr anknüpfen. Doch noch liegt viel Arbeit vor den Konstanzern.

Positiv war zuletzt nicht nur die Entwicklung, sondern auch die Punktausbeute. „Über die letzten zwei, drei Wochen bin ich froh“, sagt Trainer Vitor de Faria Baricelli. Besonders erfreut zeigt er sich über die Ideen und Verantwortung der Spieler, die sich selbst sehr positiv in die Trainingsarbeit einbringen. „Sie denken alle aktiv mit“, so der Brasilianer. So gelang es zuletzt in der Abwehr, das Spiel besser zu lesen und das Risiko entsprechend zu dosieren. Gerade die Deckung ist in den letzten Wochen im Verbund mit einem starken Moritz Ebert zwischen den Pfosten eine verlässliche Größe im eigenen Spiel. Wissbegierig und hungrig saugen die Spieler den Input von Baricelli und Benjamin Schweda auf und erkennen im Angriff mehr und mehr die richtigen Momente für die Lücken. Die entscheidenden Kleinigkeiten, die über den Erfolg entscheiden. Es ist das Mindset, das Baricelli hier immer wieder anspricht, Spielkontrolle, das Auge für den Mitspieler, Fokus und Konzentration. Viele Gespräche wurden dazu geführt – mit Erfolg.

In schweren Momenten und nach Fehlern gelte es sich schnell wieder auf die nächste Situation zu fokussieren, „schließlich passieren Fehler auch in der Champions League, warum dann nicht auch bei uns“ erklärt der 25-Jährige, der mit seinem Kompagnon Benjamin Schweda – mit 27 Jahren zuletzt auch wieder als Spieler aktiv – das jüngste Trainergespann der Oberliga für das jüngste Team der Liga bilden.

In Weilstetten wird die U23 der HSG schwer auf den Prüfstand gestellt. „Eine richtige gute Mannschaft, gerade auswärts wird das schwer“, sagt der HSG-Coach. (joa)