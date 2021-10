Volleyball, 2. Bundesliga: Baden Volleys SSC Karlsruhe – TSV Mimmenhausen (Samstag, 18 Uhr, Sporthalle Otto-Hahn-Gymnasium). – Der Wiedereinstieg nach zwei Wochen Pause hält gleich einen echten Kracher für den TSV Mimmenhausen bereit. Der Tabellenführer wird von den Baden Volleys, mit einem Spiel und zwei Punkten weniger auf dem Habenkonto als die Gäste, auf Herz und Nieren getestet werden. Die Mannschaft von Trainer Antonio Bonelli ist als einziges Team der 2. Liga noch ungeschlagen, und sie zählt auch für Spielertrainer Christian Pampel als heißer Meisterschaftsfavorit.

Adrenalinspiegel nicht höher als sonst

Dennoch sind Herzschlagfrequenz und Adrenalinlevel bei Christian Pampel „nicht höher“ als vor einem Duell mit einem x-beliebigen anderen Gegner. Das komme, so der Spielertrainer des TSV Mimmenhausen, aus der eigenen Erwartungshaltung. „Ich erwarte gegen Mainz-Gonsenheim genauso einen Sieg wie etwas Zählbares gegen Karlsruhe!“ Obwohl er weiß, dass gegen den Tabellendritten eine sehr hohe Hürde zu überspringen sein wird.

Karlsruhe ist noch besser geworden

Der SSC und der TSV haben sich in der Vergangenheit schon so manches umkämpfte Spitzenspiel geliefert, das „mal mit einem Sieg und auch mit Niederlagen endete“. Fast genau vor einem Jahr gewann der TSV in Karlsruhe mit 3:2, um sich im Rückspiel glatt mit 0:3 geschlagen geben zu müssen. Geheimnisvolles ist also nicht mehr dabei, wenn sich die beiden Mannschaften zum Match treffen. Aber: „Karlsruhe ist im Vergleich zur vergangenen Saison noch besser geworden“, sagt Pampel, und er weiß auch warum. Der Vizemeister von 2020/21 hat sich einen Spieler geangelt, den Pampel als „echte Verstärkung“ ansieht.

Tobias Hobsch echte Verstärkung

Zwar ist Tobias Hosch noch sehr jung (Jahrgang 2001) für einen Zuspieler. Aber der 1,92m große aus Hirschlanden-Schöckingen (Stadtteil von Ditzingen) stammende Athlet hat sein Handwerk von 2017 bis 19 bei den Volley YoungStars am Bundesstützpunkt in Friedrichshafen ordentlich gelernt, danach mit dem VCO Berlin schon mal Bundesligaluft geschnuppert. Und jetzt spielt der Juniorennationalspieler und U-18-Europameister in Karlsruhe. Sehr zur Freude von Antonio Bonelli, der große Stücke auf ihn hält. So wie auch Christian Pampel. „Er ist technisch gut, spielt sehr schöne, saubere Pässe, auch über Kopf. Er ist eine echte Verstärkung.“

Vizemeister will in Bundesliga aufsteigen

Für ein Baden-Volleys-Team, das auch ohne ihn potent genug aufgestellt ist, um nach zweimaliger Vizemeisterschaft den Aufstieg in die Bundesliga diese Saison tatsächlich zu packen. „Die beiden Außenangreifer Jens Sandmeier und Lukas Jäger sind echt stark“, sagt Pampel. „sie hauen links und rechts.“ Ohne die beiden wäre Karlsruhe wohl nicht auf dem Platz in der Tabelle, fügt er an.

Mimmenhausen kann auch in Karlsruhe punkten

Aber auch die stärkste Kette hat ein schwaches Glied. Dort will der TSV Mimmenhausen am Samstag in der niedrigen Halle ansetzen. Grafing vergangene Woche hat es vorgemacht. Die Floataufschläge der Bayern schmeckten den Badenern so gar nicht. Also: „Wenn wir schwach aufschlagen, wird`s ganz, ganz schwer“, weiß Pampel aber auch: „Dass, wenn wir auf dem Level spielen, den wir spielen können, können wir auch in Karlsruhe punkten.“ Antonio Bonelli sieht das ähnlich. Das eher mühevolle 3:1 über Grafing kommentierte der Konstanzer so: „Gegen Mimmenhausen müssen wir in allen Elementen eine Schippe drauflegen.“