Oberliga: SV Stuttgarter Kickers – 1. FC Rielasingen-Arlen (Mittwoch, 19 Uhr). – Mit der dritten Englischen Woche in Folge biegt die Oberliga Baden-Württemberg in die finale Phase der Saison ein. Dabei muss die Talwiesen-Elf am Mittwochabend im Flutlichtspiel auf der Waldau unter dem Fernsehturm gegen die Stuttgarter Kickers antreten.

Natürlich eines der schwierigsten Auswärtsspiele in der Oberliga, aber auch eines der reizvollsten. Noch immer haben die Blauen eine treue Anhängerschaft, sodass in der Regel mehr als 2000 Zuschauer die Spiele verfolgen. Die Nerven der Fans wurden zuletzt wieder arg strapaziert, die Stimmung wechselte von himmelhochjauchzend zu zu Tode betrübt, denn innerhalb weniger Tage verspielten die Kickers die erst kürzlich eroberte Tabellenführung.

Fußball Laurin Tost verlässt den 1. FC Rielasingen-Arlen Das könnte Sie auch interessieren

Nach dem enttäuschenden 2:2 beim Abstiegskandidaten Bruchsal mussten sich die Stuttgarter dem FSV Bietigheim-Bissingen mit 1:2 geschlagen geben. Kickers-Cheftrainer Mustafa Ünal kritisierte nach der Partie die taktische Undiszipliniertheit.

„Nach der Pause hatten wir die gleichen Räume zu bespielen. Ein paar Spieler auf dem Feld hatten aber eine andere Idee. Wir haben die Bälle zu schnell vorne rein gechippt und irgendwelche Sachen probiert, die nicht angebracht waren. Wir hatten zwar ein paar Chancen, es war aber nicht herausgespielt“, sagte er.

Fußball Landesligisten unter der Woche im Einsatz Das könnte Sie auch interessieren

Über die neue Tabellensituation meint Ünal: „Natürlich schmerzt der Verlust der Tabellenführung. Aber wir geben nicht auf, jetzt sind wir wieder Jäger.“ Personell scheint es beim starken Mittelfeldakteur Markus Obernosterer noch nicht für 90 Minuten zu reichen, während Abwehrspieler Ruben Reisig wohl ganz ausfallen wird.

Für die Hegauer wird das Spiel in jedem Fall eine Herausforderung. Ein Kräfteverschleiß war bereits in der Schlussphase in Villingen nicht zu übersehen. Auch die Personalsituation ist angespannt.

Fußball Spannende Duelle von Bezirksligisten im Pokal Das könnte Sie auch interessieren

Neben den Langzeit-Ausfällen muss Michael Schilling auf den verletzten Albert Malaj und auf Gianluca Serpa, der aufgrund einer privaten Verpflichtung fehlt, verzichten. Allerdings wird der zuletzt verletzte Ex-Stuttgarter Daniel Niedermann zurückkehren. Auch wenn man als Außenseiter nach Stuttgart fährt, möchte man sich so teuer wie möglich verkaufen.

Insgesamt ist man aber auf der Talwiese mit dem Verlauf der Saison zufrieden. Der Klassenerhalt ist sechs Spieltage vor Schluss bereits sicher. Nun wollen die Hegauer in den ausstehenden zwei Heim- und vier Auswärtsspielen noch so viele Punkte holen, dass es für einen einstelligen Tabellenplatz reicht. (te)