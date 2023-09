Leichtathletik: Eine kleine Gruppe Engener Athleten fuhr nach Ehingen zum Wurf- und Sprungtag, um die Form am Ende der Saison zu testen. Hier gelang Pauline Arians beim Speerwurf der U18 eine neue Bestleistung. Sie warf das 600g schwere Sportgerät auf 37,31m, 3,5m weiter als ihre alte Bestleistung. Damit ist sie viertbeste Speerwerferin ihrer Altersklasse in Baden. Im Diskuswurf kam sie auf 27,50m. Ihr Mannschaftskollege Max Rohse warf den Diskus auf 29,19m und stieß die Kugel 11,79m weit. Lilly Geßler (U18) kam mit der Kugel 10,96m weit und erreichte im Weitsprung 4,85m.

Am kommenden Samstag findet ab 10 Uhr im Hegau-Stadion in Engen der Herbstwettkampf für die U12 bis U16 statt. Hier kann die Jagd auf Kadernormen und Bestleistungen nach den Ferien starten. Gefragt sind vor allem die 13-jährigen Talente, die Mitte Oktober zum Kadertest nach Mannheim eingeladen werden. Auch für die anstehenden Badischen Meisterschaften im Team und den Schülerwettkampf der Bezirke Südbaden am 3. Oktober ist der Wettkampf eine gute Möglichkeit, die Form nach den Ferien zu testen. (her)