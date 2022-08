von unserer Sportredaktion

Leichtathletik: Allen voran zeigte sich Ben Bichsel von der LG Radolfzell in Springerlaune. Von 4,50m bis 4,80m meisterte er alle Höhen im ersten Versuch und scheiterte an 4,90m nur knapp. Er freute sich über den Aufwärtstrend und auch auf den Länderkampf in München kurz vor der Europameisterschaft, bei dem er seinen ersten Einsatz für Deutschland bestreiten wird. Silber sicherte sich Luzia Herzig vom TV Engen, die 3,80m übersprang, aber nicht so recht in den Wettkampf kam und ihre Höhenjagd schon früh beenden musste.

Speerwerfer Tom Bichsel musste sich wie in Ludwigshafen vor einer Woche nach einer starken Leistung von 60,34m mit dem undankbaren vierten Platz zufrieden geben. Platz fünf erreichte sein Vereinskamerad Alexander Hoch, der den Speer auf 51,41m warf. Über 400m war ein weiterer Radolfzeller am Start. David Kattermann lief solide 51,42 Sekunden und erreichte damit Platz zehn.

Die 15-jährige Franziska Feußner (LG Radolfzell) überzeugte mit einer guten Sprintleistung über 300m bei den W15 im Rahmen der Württembergischen Meisterschaft außer Konkurrenz und schaffte die schnellste Zeit mit 44,06 Sekunden. Der ehemalige Radolfzeller Robert Fülle, der für den SSV Ulm startet, holte die Vizemeisterschaft über 1500m in 4:13,96 Minuten und wurde in 1:55,09 Minuten Sechster über 800m. (her)