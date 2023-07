Leichtathletik: Ein kräftiger Biß in eine Salatgurke und danach die Hände mit Gurke hoch, das gehörte zum Ritual bei der Siegerehrung der Kinderleichtathletikrunde auf der Insel Reichenau. Und eine Urkunde als Andenken gab es natürlich auch. Mit vollem Einsatz bewältigten die Kinder von sechs bis elf Jahren bei bestem Wetter und guter Stimmung Anfeuerung durch viele Eltern und Begleiter eine Hindernisstaffel, Additionsweitsprung, Drehwurf mit einem Tennisring und einen spannenden Stadioncrosslauf mit Kurven und Hindernissen. Insgesamt waren 27 Mannschaften von den Vereinen TV Engen, PTSV Konstanz, LG Radolfzell, TuS Iznang, TSV Bodman, TuS Steißlingen, TV Randegg, TV Überlingen, SV Reichenau und TG Stockach am Start. Den Anfang machten mit der U8 die Jüngsten. In dieser Altersklasse waren sechs Mannschaften gemeldet. Mit viel Freude und Motivation absolvierten sie die Disziplinen aus der Kinderleichtathletik. Am Ende belegten die „Starken Löwen“ der LG Radolfzell Platz eins, dahinter folgte die „TG 08“ aus Stockach.

Das größte Teilnehmerfeld gab es in der Altersklasse der U10. Hier bestand die Konkurrenz aus 15 Mannschaften. Am Ende konnte sich die Mannschaft des TV Engen „Flotte Falken“ vor der Mannschaft „Schneller Blitz I“ von der LG Radolfzell und den „TG Tigers“ aus Stockach durchsetzen. In der Altersklasse U12 kämpften sechs Mannschaften gegeneinander. Hier siegten die Radosprinter der LG Radolfzell vor den „Floppys“ vom PTSV Konstanz. Den dritten Platz belgeten die „Radorunners“ der LG Radolfzell. (her)