Volleyball, 2. Bundesliga: Dentalservice Gust Dresden – TSV Mimmenhausen 0:3 (22:25, 18:25, 22:25). – Mit allem hat Christian Pampel gerechnet im Volleydrome Bürgerwiesen, einem umkämpften Duell etwa, weil Mimmenhausen, von der langen Fahrt geschlaucht, nicht die Konzentration und den Willen aufbringt, den jungen Wilden den Zahn zu ziehen. Ihm hätte, so wie vergangene Saison, ein Erfolg im Tiebreak gereicht. An ein glattes 3:0 dachte er nie. Umso zufriedener klingt der Spielertrainer am Sonntagmorgen.

Reife Leistung, schnelles 3:0

Eine „reife Leistung“ darf er seinem Team mit dem 25:22, 25:18 und 25:22 bescheinigen, das „schneller als gedacht“ die drei Punkte einheimste. Mimmenhausen hat sich, mit einem gut zuspielenden Federico Cipollone als „Man of the Match“, von Beginn des Schlagabtausches an stets auf der Höhe des Geschehens gezeigt. Sich auch dann nicht aus dem Konzept bringen lassen, wenn das in allen Sätzen hinterherhechelnde Dresden wieder gefährlich nahe gekommen war.

Lufthoheit am Netz

Von den ersten Ballwechseln an hatte Mimmenhausen Lufthoheit im Block, nur selten kam Dresden mit seinen Angriffen glatt durch. Und wenn, dann eher über die Mitte. Außen waren die bevorzugten Schlagrichtungen der VC-Angreifer meist zugestellt – ein Durchkommen für Dresden enorm schwer.

Zu viele Fehler im Aufschlag

Auch im Aufschlag hatte der Gast vom Bodensee Vorteile. Dresden dagegen hatte enorme Probleme, druckvoll und zielsicher aufzuschlagen. „19 Fehler, die haben ihnen den Kopf gekostet.“ Wurde der Spielverlauf wieder enger, so durften sich Kapitän Lukas Ott und seine Crew schon ein wenig darauf verlassen, dass Dresden den Aufschlag zum Ausgleich verhauen würden. Symptomatisch im zweiten Satz: Mimmenhausen führte 15:11 und musste den Kontrahenten, der plötzlich die Bälle traf, bis auf 15:16 herankommen lassen. Aber Martin Kroß schmetterte seinen Aufschlag zum 17:15 ins Netz. Christian Heymann, nach einem Ass zum 17:18, schlug seinen nächsten Serviceball ebenfalls ins Netz. So war dem solide arbeitenden TSV Mimmenhausen nicht beizukommen. Nach sechs Punkten in Folge (20:18, 25:18) führte er 2:0.

Mimmenhausen macht wenig Fehler

Der TSV machte auch im dritten Durchgang weniger Fehler, hatte stets das Momentum auf seiner Seite, ließ sich, in den Auszeiten leidenschaftlich angetrieben von Spielertrainer Christian Pampel, die Butter nicht mehr vom Brot nehmen. 25:22 endete auch der dritte Satz. Bezeichnend der letzte Ball der Partie: Der Risiko-Aufschlag von Martin Kroß schoss zum 22:25 ins Aus.

Ausgelassen tanzendes Mimmenhausen

„Auswärtssieg! Auswärtssieg!“, skandierten die in ausgelassener Runde tanzenden Volleyballer aus Mimmenhausen. Dem Tabellenzweiten hat nach dieser souveränen Vorstellung an der Elbe garantiert nicht nur ein Siegerbierchen auf der langen Heimfahrt an den Bodensee bestens geschmeckt.

TSV Mimmenhausen: Ott, Knaus (Streibl), Pampel, Hoffmann, Zippel, Cipollone, Reusch.