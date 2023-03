Die anfänglichen Unsicherheiten und Bedenken der Leichtathletik-Abteilung des TuS Meersburg, ob nach dreijähriger Corona-Zwangspause das traditionelle Meersburger Hallensportfest für Kinder bis 13 Jahre von den Vereinen wieder angenommen würde, zerstreuten sich gegen Ende der Meldefrist. 108 Nachwuchsathleten aus sieben Vereinen des Bezirks Hegau Bodensee traten im Dreikampf und der Staffel an. Dies hieß für die meisten einen 60m Sprint um eine Wendemarke, Mattenweitsprung und Medizinball-Stoß. Die Ältesten absolvierten einen 5-er Sprung und den Stoß mit einer Hallenkugel. Die Riegenführer lotsten gekonnt ihre Gruppen von Wettkampstation zu Wettkampfstation, sodass es den Kindern nie langweilig wurde. Während das Wettkampfbüro die Ergebnisse auswertete und Urkunden für jeden Teilnehmer erstellte, wurde es noch mal laut in der Halle, als die traditionellen Staffelrundläufe, angelehnt an die Einer-Verfolgung im Bahnradsport, liefen. (her)