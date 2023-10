Reiten: Es ist das Wochenende der Entscheidungen beim RC Konstanz: Gleich sechs Meistertitel des Bodensee-Reiterrings werden hier vergeben, sowohl in der Dressur als auch im Springen. Titel gibt es für Junioren (bis 18 Jahre), Junge Reiter (18 bis 21) und Senioren, beziehungsweise nur noch Reiter genannt (21 bis 40). Um einen Meistertitel zu holen, müssen zwei Wertungsprüfungen mit dem gleichen Pferd geritten werden für die, je nach Platzierung, Punkte vergeben werden.

Zeitplan Samstag

8 Uhr: Dressurprüfung Kl. A*

9.30 Uhr: Dressurprüfung Kl. L*

12 Uhr: Dressurprüfung Kl. L**

13.15 Uhr: Dressurprüfung Kl. M*

14.30 Uhr: Dressurprüfung Kl. M**

15.30 Uhr: Dressurprüfung Kl. S*

17.15 Uhr: Mannschaftsspringen Kl. A*

Sonntag

9 Uhr: Springprüfung Kl. A**

10.15 Uhr: Springprüfung Kl. L (115 cm) (Wertungsprüfung mittlere Tour)

11.15 Uhr: Springprüfung Kl. M**

12 Uhr: Springprüfung Kl. L

13.45 Uhr: Springprüfung Kl. M*

14.45 Uhr: Springprüfung Kl. S*

Anschließend Ehrung

Am Ende ist klar: Wer die meisten Punkte auf dem Konto hat, der gewinnt die Meisterschaft. Geritten wird in sogenannten Touren. Eine kleine Tour besteht aus Prüfungen der Klasse A und L, eine mittlere Tour aus der Klasse L und M und die große Tour aus einer Prüfung der Klasse M und einer S-Prüfung. Diese Kategorien sind für Dressur und Springreiter gleich.

Fußball 19 Tore in fünf Spielen! Dieser junge Mann ist eine Tormaschine Das könnte Sie auch interessieren

Am Samstag um 8 Uhr eröffnen die Dressurreiter das Turnier. Zunächst werden Prüfungen der kleinen und mittleren Touren geritten. Ab 14.30 Uhr geht‘s in die große Tour mit einer M**-Dressur, anschließend folgt eine S-Dressur (Prix St. Georges) um 15.30 Uhr.

Keine leichte Aufgabe für die Teilnehmer, ist doch der Unterschied zwischen einer M-Prüfung und einer S-Prüfung gerade in der Dressur hoch. Als Favoritin geht hier Leonie Moll (RV Jettweiler) an den Start. Nicht nur, weil sie in Konstanz schon öfters gute Ergebnisse erzielt hat, sie kommt auch als neue Südbadische Meisterin.

Fußball Tolle Paraden: Die besten Abwehraktionen aus den Fußball-Amateurligen vom Wochenende Das könnte Sie auch interessieren

Sehr temperamentvoll dürfte es zum Abschluss dieses Turniertages in Konstanz zugehen, wenn das Mannschaftsspringen ausgetragen wird. Wahrscheinlich werden acht Mannschaften, bestehend aus vier Reitern, aus Vereinen des Bodensee-Reiterrings an den Start gehen.

Die Springreiter sind gefordert

Am Sonntag sind dann die Springreiter gefordert. Für die große Tour wird eine M**-Prüfung (135 cm) um 11.15 Uhr geritten und zum Abschluss um 14.45 Uhr eine S* (140cm). Doch nicht nur die Höhe der Hindernisse ist in solch einem Springen entscheidend, ebenso müssen die Distanzen und Wendungen gut bewältigt werden.

Eine Reiterin, die dies gut kann, ist Alia Knack vom RSZ Boll. Sie wurde erst vor kurzem Deutsche Meisterin bei den Jungen Reitern und geht somit als Topfavoritin an den Start. Doch gerade im Springreiten gilt: Sicher ist nichts und vielleicht gewinnt hier jemand, den man vorher gar nicht auf dem Zettel hatte. Für große Spannung ist bei diesem Turnier auf alle Fälle gesorgt. (msz)