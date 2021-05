von unserer Sportredaktion

Frauenhandball, Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga: SV Allensbach – Frankfurter HC (Samstag, 19.30 Uhr, Riesenberghalle). – Am Samstag empfangen die Drittligahandballerinnen des SV Allensbach den ehemaligen Deutschen Meister Frankfurter HC in der Riesenberghalle. Ein großer Name aus vergangenen Tagen zu Gast am Bodensee: 2003/04 wurden die Brandenburgerinnen Meister in der 1. Liga. Frankfurt an der Oder ist Olympiastützpunkt und verfügt mit der Brandenburghalle, die eine Zuschauerkapazität von bis zu 3000 Plätzen bietet, über vielfältige strukturelle Möglichkeiten.

Nun kämpft Frankfurt genau wie der SVA um den Aufstieg in die 2. Handball-Bundesliga. Doch beide Teams starteten alles andere als optimal in die Aufstiegsrunde. Die Allensbacherinnen stehen mit 1:5 Punkten auf Rang fünf, Frankfurt liegt nach zwei Niederlagen und dem knappen Sieg vergangene Woche gegen den TV Aldekerk (25:24) einen Platz davor. Diese Konstellation würde sowohl für den SVA als auch den FHC das Aus im Aufstiegsrennen bedeuten. Nur mit einem Sieg wahren beide Teams die Chance auf den dritten Platz, der zur Relegation gegen den Zweitliga-Tabellenzwölften, die SG 09 Kirchhof, berechtigt.

SVA-Defensive gefordert

Dabei konnte man die Frankfurterinnen vor der Runde durchaus zu den Favoritinnen zählen. Mit Anja Ziemer und Monika Odrowska verfügen die Brandenburgerinnen über erstligaerfahrene Spielerinnen. Doch auch die Rückraumspielerinnen Michelle Strauss und Michelle Dürrwald muss das Team von Oliver Lebherz in den Griff bekommen. Eine gut funktionierende Defensive ist hierfür der Grundstein. Das haben der ESV Regensburg und der MTV Heide vorgemacht, indem sie den ehemaligen Deutschen Meister bei 20 respektive 18 Gegentoren gehalten haben.

Regensburg-Pleite abhaken

Das Regensburg-Spiel soll dabei aus den Köpfen der Allensbacher Spielerinnen verschwinden. „Wir müssen die deutliche Niederlage in Regensburg abhaken und uns auf das Spiel gegen Frankfurt konzentrieren. Dass die Mädels es besser können, haben sie gezeigt“, gibt sich der Allensbacher Vorstand Andreas Spiegel kämpferisch. Die Allensbacherinnen wollen auf jeden Fall alles in die Waagschale werfen und auch wenn es am Ende nicht reichen sollte, das Heimspiel gewinnen, um einen Erfolg als ersten Schritt der Vorbereitung in die kommende Spielzeit nehmen zu können.

Leonie Kuntz fällt aus

Junioren-Nationalspielerin Leonie Kuntz wird ihrer Mannschaft dabei nicht helfen können. Die Torhüterin hat sich im Spiel gegen Regensburg das Knie verdreht. Eine genaue Diagnose steht noch aus.

Informationen über den Livestream zum Spiel am Samstag und zum Crowdfunding, mit dem der Leistungshandball in Allensbach unterstützt werden kann, gibt es im Internet unter www.sva-bundesliga.de (asp)