Fußball, Oberliga Frauen: Hegauer FV – VfB Stuttgart 3:1 (0:1)

Der VfB Stuttgart, der in dieser Saison mit einem großen Verletzungspech zu kämpfen hat, startete gut ins Spiel. Das Team des ehemaligen VfB-Profis Heiko Gerber hätte nach einem Freistoß und einem Kopfball bereits nach acht Minuten in Führung gehen können. HFV-Torhüterin Teresa Straub zeigte aber wieder mal ihre ganze Klasse und lenkte den Ball aus kurzer Distanz am Pfosten vorbei. In der 14. Minute machte die HFV-Torhüterin nach einem Eckball das Spiel schnell und schickte Stürmerin Luisa Radice mit einem langen Ball ins Laufduell gegen die einzig absichernde VfB Verteidigerin.

Gäste auch in Unterzahl stark

Radice gewann das Duell, wurde aber kurz vor dem Strafraum von VfB-Torhüterin Besarta Leci von den Beinen geholt, was die Rote Karte zu Folge hatte. Doch auch in Unterzahl trumpften die Gäste weiter auf, während die Hegauerinnen in den ersten 45 Minuten nicht gut ins Spiel kamen. Einer der zahlreichen Versuche, den Ball durch die Schnittstelle der HFV-Abwehr zu bringen, war in der 27. Minute dann erfolgreich. Svea Fleischmann tauchte vor dem Hegauer Tor auf und schob den Ball ins linke Eck.

Nach der Pause kam das Heimteam dann immer besser ins Spiel und nutzte die Überzahl besser. In der 64. Minute brachte Luisa Radice einen Eckball gefährlich vor das Tor. Die Ersatzkeeperin der Gäste verschätzte sich und sprang unter dem Ball durch. Am zweiten Pfosten lenkte eine VfB-Verteidigerin dann die Kugel ins eigene Gehäuse ab.

Cattarius bringt Hegauer FV in Führung

Auch das zweite Tor für das Heimteam entstand durch eine Ecke. Nach einem Kopfball von Anja Hahn brachte Lara Cattarius den Ball über die Linie. Der VfB Stuttgart versuchte nochmal alles zu mobilisieren, um die Niederlage abzuwenden, konnten aber nicht mehr gefährlich werden. In der 90 Minute lief dann Gina Röhm auf das Tor der Gäste zu und passte den Ball zu Saskia Reichmann, die aus stark abseitsverdächtiger Position zum 3:1-Endstand traf.

Die Freude bei den Hegauerinnen war nach dem Spiel entsprechend groß, die Gäste aus Stuttgart verließen dagegen mit gesenktem Kopf den Platz. Angesichts der Verletztenmisere sind die erklärten VfB-Ziele Aufstieg in die Oberliga und der schnellstmögliche Durchmarsch in die Bundesliga in Gefahr. Die Hegauerinnen dagegen konnten sich mit dem Sieg auf Platz vier verbessern. (cn)

Hegauer FV: Straub (Tor); Sumser, Kucharz, Wikenhauser (46. Röhm), Hasenfratz, Cattarius, Radice (88. Reichmann), Heer, Feldt (90. Feldt), Schwarz (83. Negele), Hahn. – Tore: 0:1 (27.) Fleischmann, 1:1 (64.) Hahn, 2:1 (81.) Cattarius, 3:1 (90.) Reichmann.

Deggenhausertal glücklos

SV Deggenhausertal – TSV Amicitia Viernheim 2:3 (1:0). – Den Gastgeberinnen gelang ein guter Start. Vivien Wagner erzielte bereits nach vier Minuten die 1:0-Führung. Viernheim kam dann aber langsam besser ins Spiel und konnte in der 50. Minute ausgleichen. 18 Minuten später gelang dem Gast sogar die 2:1-Führung. Erneut Vivien Wagner konnte eine Freistoßvorlage zum 2:2 über die Linie drücken. Doch das Engagement der SVD-Fußballerinnen wurde nicht belohnt: In der 79. Minute erzielte Valeria Mangione durch einen Freistoß den 3:2-Siegtreffer für die Gäste.

SV Deggenhausertal Neumann – Komm, Wünsche, S. Fischer, Grothkopp (46. Restle) – Knisel, Mutter (38. Drittenpreis), Rößler, V. Fischer – Prosen (73. Frick), Wagner.

Dadurch setzte sich Viernheim um vier Punkte vom SV Deggenhausertal ab, dessen Abstand zum rettenden neunten Platz nun schon zwölf Punkte beträgt. Am kommenden Sonntag ist Deggenhausertal beim FV 09 Niefern gefordert. (wp)

Tore: 1:0 (4.) Wagner, 1:1 (50.) Stricklan, 1:2 (68.) Kielmann, 2:2 (74.) Wagner, 2:3 (79.) Mangione. – SR: Salwik.