TSV Mimmenhausen - Blue Volleys Gotha vor 52 Minuten Doppelspieltag für den TV Mimmenhausen Zweitliga-Volleyballer müssen zuerst beim Verfolger Gotha antreten. Nicht mal 24 Stunden später baggern sie in Mainz um die Punkte.

Der TSV Mimmenhausen (Jonas Hoffmann am Ball) spielt am Wochenende in der 2. Volleyball-Bundesliga sowohl Gotha als auch in Mainz. | Bild: Fischer, Eugen