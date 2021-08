Hallenradsport: Wie der Anstieg vom Vierwaldstädtersee über Bürglen zum Jaufenpass, so stieg der Medaillenspiegel der deutschen Junioren-Nationalmannschaft im Hallenradsport (Kunstrad und Radball) am vergangenen Wochenende in Bürglen (Kanton Uri) an. Zuerst holte der 4er Kunstrad des RMSV Aach mit Hannah Elsässer, Natalie Grote, Julia Matt und Janina Setzer den EM-Titel in dieser Disziplin wieder nach Deutschland zurück, nachdem das Team Deutschland 2019 dem Schweizer Quartett den Sieg überlassen musste.

Fünfmal Gold und dreimal Silber

Den erwarteten Doppelsieg holten Philipp-Thies Rapp (Tailfingen) und Jonas Beiter (Trillfingen). Am Samstag sicherten sich in den frühen Morgenstunden Alexander und Daniel Stark (Bernlohe) souverän den EM-Titel. Anika Papok/Anna-Sophia von Schneyder (Lottstetten) wiederholten ihren Sieg von 2019, und im 1er der Juniorinnen gewann Jana Pfann (Bruckmühl) vor Hannah Reichle (Bad Schussenried). Im Radballfinale mussten sich Chris Rapp/Robin Bluthardt (Kemnat) mit 4:5 der Schweiz geschlagen geben. Eine erfolgreiche Bilanz mit fünfmal Gold und dreimal Silber.

Fußball Die besten Videos aus den Fußball-Amateurligen vom Wochenende Das könnte Sie auch interessieren

Das 4er Kunstrad litt wie alle anderen Disziplinen unter den Corona-Beschränkungen im Vorfeld der EM, die von der UEC vom Mai auf Ende August verschoben wurde. Somit waren nun drei Quartette am Start. Die Aacher holten mit 164,21 Punkten den Sieg. Zuvor brachte Österreich sein Programm ohne große Fehler mit 103,67 Punkten durch. Die Schweiz kam auf 65,41 Punkte. „Wir haben uns alle auf die EM gefreut. Im Nationaltrikot zu starten ist noch mal was anderes als im gewohnten Trikot des RMSV“, sagte Natalie Grote nach dem Triumph. Und Julia Matt ergänzte: „Den EM-Titel haben wir im Moment noch nicht voll realisiert.“

EM 2022 in Schaffhausen

Zwei Wochen Trainingspause stehen nun an. „Das haben sie sich verdient“, so Aachs Cheftrainerin Katja Gaißer. In der kommenden Saison streben die Vier erneut die EM-Teilnahme an, um ihren Titel bei der EM 2022 in Schaffhausen zu verteidigen. „Da wollen wir dann wieder unser Bestes geben“, so Hannah Elsässer, die die Kommandos gibt. „Ohne Katja und die anderen Trainer hätten wir das alles nicht geschafft. Sie haben uns bestens vorbereitet.“ (ws)