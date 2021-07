von unserer Sportredaktion

Tischtennis: Bundestrainer Zhu Xiaoyong bilanzierte: „Kay war an Position eins gesetzt, aber trotzdem ist sein Sieg nichts Selbstverständliches angesichts der guten Konkurrenz. Er hat hart dafür gearbeitet, souverän gespielt und sich den Titel mit seinen guten Leistungen redlich verdient. Auch unsere Medaille im Doppel ist sehr positiv, damit war vorher nicht zu rechnen. Wir ziehen für uns eine gute Bilanz dieser EM. Kay wünsche ich, dass ihm eine gute Integration in den Herren-Bereich gelingt.“

In einem guten Finale besiegte der Neu-Ulmer Stumper den Polen Samuel Kulczycki mit 11:8, 5:11, 11:7, 12:10, 9:11 und 11:9. Stumper tritt in prominente Fußstapfen: Timo Boll, Dimitrij Ovtcharov, Patrick Franziska, Christian Süß und Torben Wosik zählen ebenso zur Siegerliste wie der Schwede Jan-Ove Waldner und Vladimir Samsonov (Belarus). Der neue Champion war nach dem Titelgewinn „überglücklich. Für mich ist ein Traum in Erfüllung gegangen. Mit dem EM-Sieg und zuvor zweimal dem Europe Top 10 habe ich alles gewonnen, was man in Europa im Jugendbereich gewinnen kann.“

Stumper war von Anfang an selbstbewusst in das Turnier gegangen: „Ich würde zwar nicht sagen, dass ich damit gerechnet habe, den Titel zu holen. Ich wusste aber, dass ich gegen jeden gewinnen kann, wenn ich gut spiele. Ab dem Halbfinale, als die Medaille sicher war, bin auch dann auch immer lockerer geworden. Meine Leistung bei dieser EM ordne ich sehr hoch ein.“

Platz drei im Doppel

Abgerundet wurde Stumpers Erfolg durch den dritten Platz im Doppel mit Daniel Rinderer. In den Sätzen umkämpft, aber dennoch souverän mit 3:0 hatten sich Kay Stumper/Daniel Rinderer am Schlusstag der U19-EM den Einzug in das Halbfinale gesichert. Das topgesetzte Duo hielt mit einer starken Leistung Italiens Spitzendoppel Andrea Puppo/Marco Cappuccio in Schach, bevor Ochsenhausen Bundesligaspieler Maciej Kubik/Samuel Kulczycki (Polen) den bis dahin souveränen Siegeszug der Deutschen in fünf umkämpften Sätzen stoppten.

Eine Party in Kroatien stand für Stumper trotz des Titelgewinns nicht an. „So richtig gefeiert wird beim Urlaub in Italien“, verriet der Singener.