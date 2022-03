von unserer Sportredaktion

Leichtathletik: Nur vier Athleten aus dem Bezirk traten die weite Reise zum Olympiastützpunkt in Mannheim an. Dafür war die Medaillenausbeute umso besser, genauso wie die Leistungen der Athleten aus Engen und Gottmadingen. Allen voran Elias Keller vom TuS Gottmadingen (18), der seine Klasse über 60m Hürden bewies und trotz defekten Startblocks das Rennen sicher in 8,42 Sekunden gewann. In seinem zweiten Rennen, dem 60-Meter-Lauf wurde er nach einem schwachen Start in 7,49 Sekunden nur Sechster. Im abschließenden 200-Meter-Lauf verbesserte er sich aber auf 23,34 Sekunden. Diese Zeit wurde mit Bronze belohnt.

Es war auch ein guter Abschluss der Hallensaison für die Leichtathleten des TV Engen. In Mannheim purzelten die Bestleistungen noch einmal kräftig. Zunächst verbesserte sich Lilly Geßler (U18) über die 60m-Hürdenstrecke auf 9,26 Sekunden und wurde Badische Vizemeisterin. In der gleichen Disziplin verbesserte sich auch Michelle Czombera (U18) auf 9,93 Sekunden und wurde Neunte. Sie knackte zum ersten Mal die Zehn-Sekunden-Marke.

Für Geßler lief es auch im Kugelstoßen gut. 10,53 Meter bedeuteten für sie ebenfalls Bestleistung und damit den fünften Platz. Eine weitere Medaille für die Athleten aus Engen sicherte sich Luca Hammer (U18) über 400m. Er lief ein taktisch kluges Rennen und erzielte mit 55,49 Sekunden eine neue Bestleistung. Das reichte für Bronze. Im 200-Meter-Lauf blieb für ihn die Uhr bei 24,98 Sekunden stehen (Platz 7). Lilly Geßler bestritt zum Abschluss über 400m ihr erstes Rennen in 65,18 Sekunden. Das ergab den siebten Platz. (her)