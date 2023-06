Leichtathletik: Der Bezirk Hegau-Bodensee war mit einigen Athleten in Ulm bei den Süddeutschen Meisterschaften vertreten und konnte zwei Gold- und je eine Silber- und Bronzemedaille erobern. Am ersten Tag sicherte sich Luzia Herzig (TV Engen) im Stabhochsprung bei den aktiven Frauen unangefochten den Titel mit einer Höhe von 3,95m. Mit viel Routine konnte sie trotz leichter Verletzung die Höhen bis dahin fehlerlos überqueren, und erst bei 4,01m war dann Schluss. Für sie war es der erste süddeutsche Titel seit langer Zeit. Nun gilt es für sie, sich für die Deutschen Meisterschaften vorzubereiten, die am 6. Juli in Düsseldorf im Rheinuferpark stattfinden.

Kurz zuvor warf Tom Bichsel (LG Radolfzell) bei den Männern den 800g schweren Speer auf starke 66,42m und erreichte damit die zweitbeste Weite in der Konkurrenz. So konnte er sich über die Silbermedaille freuen. Für ihn und seinen Bruder Ben, der im Stabhochsprung für die U23-DM in Göttingen qualifiziert ist, steht dieser Saisonhöhepunkt am nächsten Wochenende an, wo beide wieder vordere Plätze einnehmen wollen.

Triumph für Finn Mühlbauer

Am zweiten Tag war es Finn Mühlbauer, der in der Klasse U18 über 200m sich knapp vor allen Konkurrenten durchsetzen konnte und mit 22,18 Sekunden Gold gewann. Zuvor war er in seiner Spezialdisziplin, den 110m Hürden, im Finale durch einen Sturz nach Vorlaufbestzeit gescheitert. Auch schon davor musste er nach einem Fehlstart um seinen Start im Vorlauf bangen, durfte dann aber doch noch starten.

Gold gab es auch für Finn Mühlbauer (Mitte). | Bild: Winfried Herzig

Für Elias Keller (U20, TV Engen) lief es besser. Er legte über 400m Hürden im ersten Zeitlauf der Männer einen starken und fast fehlerlosen Lauf hin und gewann auch diesen mit 54,11 Sekunden. Nur im zweiten Lauf waren noch zwei Athleten knapp schneller, sodass es für den Hürdenspezialisten als Jüngsten in dieser Konkurrenz für Bronze reichte. Beide Athleten kämpfen Ende Juli in Rostock um Medaillen und Plätze bei der Jugend-DM in Rostock.

Weitere Bezirks-Athleten konnten in Ulm gute Ergebnisse verbuchen. So überzeugte Franziska Feußner (U18, LG Radolfzell) mit ihrer Zeit von 61,01 Sekunden und Bestleistung über 400m (Platz acht). Kurz darauf zeigte sie über 800m noch einmal in der Zeit von 2:26,35 Minuten eine starke Leistung (Platz zehn). Platz acht gab es auch für Lea Brauner (U18, TV Engen) über 400m Hürden (68,68 Sekunden) und Fabien Braun (U18, TV Engen), die im Kugelstoßen mit 12,43m eine weitere Saisonbestleistung erzielte. David Kattermann (LG Radolfzell) startete über 400m der Männer. Nach 51,15 Sekunden über die Stadionrunde lag er am Ende auf Platz 14.

Im Vorlauf über 100m Hürden der U18 starteten Lea Brauner (15,67 Sekunden), Marie Kutscha (TV Konstanz, 15,71 Sekunden) und Lilly Geßler (TV Engen, 15,80 Sekunden). Emma Meser Pauner vom TuS Iznang erreichte über 200m in 26,26 Sekunden den 20. Platz. (her)