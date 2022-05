Fußball vor 16 Minuten Gleich zwei Pokal-Endspiele für die Fußballerinnen des Hegauer FV Die Frauenmannschaft des Hegauer FV trifft im SBFV-Finale zuhause auf Alemannia Freiburg-Zähringen. Die B-Juniorinnen gastieren beim SC Freiburg.

Für den Hegauer FV steht einen Tag vor Christi Himmelfahrt ein besonderer Feiertag an: Die Hegauerinnen (links Isabel Wikenhauser) treten am Mittwoch im SBFV-Pokalfinale im eigenen Stadion gegen den Oberliga-Konkurrenten Alemannia Freiburg-Zähringen an. | Bild: Peter Pisa