Geschafft! Der SC Konstanz-Wollmatingen steigt in die Verbandsliga auf! Mit Videos!

Der Aufsteiger macht den Durchmach perfekt und sichert sich durch einen 1:0-Erfolg in Herbolzheim in der Landesliga-Relegationsrunde den Aufstieg in die Verbandsliga.