von unserer Sportredaktion

Turnen, Bundesliga: Schwäbisch Gmünd-Wetzgau – StTV Singen 45:20. – Der StTV Singen musste zum Saisonauftakt beim Deutschen Vizemeister TV Schwäbisch Gmünd-Wetzgau antreten. Die Gastgeber waren in Bestbesetzung mit ihren Nationalturnern Andreas Toba, Carlo Hörr und Glenn Trebing am Start. Trotz der Verstärkung durch die ausländischen Gastturner Milad Karimi (Kasachstan) und Nicolau Rosello Mir (Spanien) war es für das Team des StTV Singen nahezu unmöglich, etwas Zählbares mit nach Hause zu nehmen. Dennoch gingen die Turner vom Hohentwiel hochmotiviert an das erste Gerät, den Boden. David Schlüter turnte eine fast fehlerfreie Übung und holte sich gleich vier Scores gegen Carlo Hörr. Luca Pollin mit zwei Scores und Lorenzo Casali (Italien) erhöhten für den StTV Singen auf 10:5 am Boden. Damit holte sich der StTV Singen die ersten beiden Gerätepunkte.

Am Seitpferd turnten die Hohentwieler David Schlüter, Luca Pollin, Tim Leitenmair und Lorenzo Casali einen fast perfekten Wettkampf ohne Sturz, die Ausgangswerte der Schwäbisch Gmünder waren jedoch allesamt höher als die der Singener. So kam es folgerichtig zu einem Gerätesieg der Gastgeber. Mit einem Zwischenstand von 18:12 Punkten wechselte man an die Ringe. Diese gingen dann knapp mit 6:2 Punkten an die Gastgeber. Der 24:12-Pausenstand ließ die Singener noch hoffen.

Nach der Pause ging es an den Sprung. Singen führte zwischenzeitlich, doch am Ende holten sich die Wetzgauer mit 3:1 auch dieses Gerät. Am Barren sicherten sich die Singener immerhin fünf Punkte, aber Andreas Toba (drei Punkte) und Carlo Hörr (vier Punkte) erkämpften sich auch dieses Gerät. Das abschließende Reckturnen wurde punktemäßig eine einseitige Angelegenheit. Mit 0:9 verlor der StTV Singen dieses Gerät. Das gerechte Endergebnis von 45:20 zeigt den Leistungsunterschied zwischen beiden Mannschaften deutlich auf. Allerdings haben die Singener Turner einen sehr guten Wettkampf zum Saisonbeginn gezeigt und sich Selbstbewusstsein für die weiteren Begegnungen geholt.

Die Singener starteten mit: Tim Leitenmair, Luca Pollin, David Schlüter, Julian Weller, Volker Wiechert und Lorenzo Casali.