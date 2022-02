von unserer Sportredaktion

Kunstrad: Der Radsportbezirk Hegau-Bodensee trug in Aach den ersten von vier Durchgängen der Bezirks-Pokal-Serie 2022 aus. Zeitgleich fuhren die Junioren um die Bezirkstitel sowie um die Fahrkarte zur Baden-Württembergischen Junioren-Meisterschaft, die am 13. März in Unterweissach ansteht. Bei den jüngsten Sportlern, egal ob auf Ein- oder Kunstrad, wurden die Auftritte mit großem Applaus honoriert.

„Wir sind einfach froh, dass wir unter den gegebenen Umständen wieder einen Wettkampf ausrichten können“, so der Sportliche Leiter Frank Ruhland (Nenzingen). „Von den gemeldeten 20 Startern in der Juniorenklasse qualifizierten sich sechs Aacher Mannschaften sowie die Streit-Schwestern im 2er für die Junioren-BaWü. Daneben haben im 1er Kunstrad der Juniorinnen mit Lucia Temme, Viviana Klesel und Mia-Marie Muffler, gleich drei Sportlerinnen des RMSV Orsingen die BaWü-Norm geschafft.“

Im 1er Kunstrad musste Jonathan Ruhland (Nenzingen/U13) kurz vor Ende einen Absteiger in Kauf nehmen (20,24 Punkte). Yoan Öxle (Orsingen/U11) fuhr 28,85 heraus. Bei den Mädchen U15 übernahm ein Nenzinger Duo mit Lena Muffler und Anne Zehnle die Führung in der Pokalwertung vor einem Volkertshausener Trio mit Nina Kleinstück, Melina Geppert und Lea Leyting. Clara Kerber (Orsingen) übernahm mit 30,7 Punkten knapp vor Leas Franke (Volkertshausen, 30,36) die Führung bei den U13-Mädchen. Marina Hübschle (Orsingen) fuhr in der Klasse U11 mit 29,76 das höchste Ergebnis vor Vereinskollegin Lina Streicher (27,08) und einem Duo des RV Klengen mit Mia Spiegelhalter und Emily Huber heraus. Bei den U19-Juniorinnen blieb Lucia Temme (Orsingen) mit 102,85 Punkten als einzige 1er-Fahrerin über der 100er-Marke. Viviana Klesel (98,51) und Mia-Marie Muffler (85,74) vervollständigten den dreifachen Orsinger Triumph. Die restlichen Sportlerinnen aus Nenzingen, Orsingen und Volkertshausen hatten aufgrund der eingegebenen Schwierigkeitspunktzahl bereits im Vorfeld keine Chancen aufs Podest.

Das 2er-Paar Lena und Eva Streit (Orsingen) hat sein Programm leicht aufgestockt. 102,85 Punkte, da ist noch Luft nach oben. Wenn die beiden sturzfrei durchkommen, zählen sie 2022 zur nationalen Spitze in dieser Disziplin.

Im Bezirks-Pokal fahren bei den Teams die Jungs und Mädchen im Kunstrad in einer Disziplin. In allen Kunst- und Einrad-Disziplinen liegen Schüler-Mannschaften aus Aach in Front. Doch auch der RV Klengen zeigte gute Ansätze. Bei den Junioren gewann der RMSV Aach alle sechs Junioren-Bezirksmeistertitel (4er Kunstrad Juniorinnen und Junioren, 4er Einrad Juniorinnen und Junioren sowie im 6er Kunstrad und 6er Einrad). „Wir Trainer waren mit den Leistungen unserer Sportler sehr zufrieden. Das ausgefahrene Ergebnis stand nicht im Vordergrund. Wir wollten sehen, wo alle nach teilweise sehr langer Wettkampfpause und in neuer Zusammenstellung unter Wettkampfatmosphäre stehen, “ so Aachs Chef-Trainerin Katja Gaißer die 13 Mannschaften am Start hatte. „Jetzt gilt es die Programme zu festigen.“ (ws)