Leichtathletik: Der TV Engen legte sich bei den Bahneröffnungswettkämpfen des Bezirks Hegau-Bodensee ordentlich ins Zeug, um einen gelungenen Wettkampf zu organisieren. Und auch das Wetter zeigte sich von seiner besten Seite. Besser hätte es zum Saisonstart nicht laufen können. Die Athleten dankten es mit teils sehr guten Leistungen. Auch die Tendenz bei den Anmeldezahlen trotz frühem Termin ist deutlich steigend, was für eine gute Vereinsarbeit und Zusammenarbeit im gesamten Bezirk spricht.

Am ersten Tag waren die Altersklassen U14 bis Aktive an der Reihe. Hier verbesserte der Aktive Tom Bichsel von der LG Radolfzell seine Bestleistung im Speerwurf deutlich auf 67,15m. Damit rangiert der Speerwerfer aus Steißlingen aktuell auf Platz acht in Deutschland und es fehlt ihm nicht mehr viel zur B-Norm für die Deutschen Meisterschaften. Bei den Frauen zeigte Luzia Herzig (TV Engen) mit ihrem Weitsprung auf 5,53m die herausragende Leistung bei den Aktiven.

In der U20 lieferten sich Tom Wilde vom TuS Iznang (1:58,98 Minuten) und Joel Tutzschky von der LG Radolfzell (1:59,09 Minuten) über 800m einen spannenden Zweikampf. Bei den U18 ragte Hürdenspezialist Finn Mühlbauer von der TG Stockach (100m in 11,51 Sekunden und 110m Hürden in 14,34 Sekunden) heraus. Lea Brauner (TV Engen) gewann das 400m Hürden-Duell in 68,48 Sekunden gegen Marie Kutscha (TV Konstanz), die 69,88 Sekunden erreichte. Brauner siegte auch überlegen im Hochsprung mit 1,56m.

Sofia Möhler (LG Salemertal) verbesserte sich im Weitsprung auf 5,00m. Im Kugelstoßen glänzte Fabien Braun (TV Engen) mit glatten 12m mit der 4kg-Kugel. Ihre Vereinskollegin Pauline Arians freute sich über ihre neue Bestleistung von 34,00m im Speerwurf. Bei den M15 übersprang Mika Kemper (TV Engen) 1,66m im Hochsprung und gewann deutlich. Lars Waitschull (M15) vom TSV Aach-Linz verbesserte sich im Speerwurf auf sehr gute 48,52m. Der schnellste M14-Sprinter war Maik-Leon Hoppe, der über 100m in seinem ersten Rennen gleich unter zwölf Sekunden blieb. Mit 11,97 Sekunden wurde er vor Jakob Kresalek (PTSV Konstanz, 12,59 Sekunden) gestoppt. Hoppe gewann auch das Kugelstoßen mit 12,30m, Kresalek dominierte dagegen den Speerwurf mit ausgezeichneten 43,19m.

Marie Högel (W15, TSV Aach-Linz) gewann das 80m-Hürden-Duell in starken 12,66 Sekunden mit zwei Hundertstel-Sekunden Vorsprung vor Maja Joham (TV Rielasingen). Elina Haghighat Panah (LG Radolfzell) gewann beim Jahrgang der 14-Jährigen im Weitsprung mit 5,07m. Bei den M13 ragte Erik Elsner (LG Radolfzell) im 75m-Sprint mit 9,82 Sekunden und im Weitsprung mit 5,14m heraus. Anna Lohr (W13, TSV Aach-Linz) siegte über 800m in 2:38,19 Minuten deutlich.

Daria Shafeieva (TV Engen) gewann im Weitsprung mit sehr guten 4,78m vor Ronja Svete (LG Radolfzell), die 4,74m erreichte. Alle drei erreichten damit die Regionalkadernorm. Bei den jüngsten Mädchen (W12) überzeugte Esther Niemann (PTSV Konstanz) über 800m in starken 2:41,80 Minuten. (her)