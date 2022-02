von unserer Sportredaktion

Frauenhandball, 3. Liga: HCD Gröbenzell – TuS Steißlingen (Samstag 18.15 Uhr, Wildmooshalle ). – Nach der Corona-Zwangspause am vergangenen Wochenende durch die Spielabsage der HSG Würm-Mitte wartet auf den TuS Steißlingen mit dem HCD Gröbenzell ein echtes Topteam. Mit 24:4 Punkten steht der HCD punktgleich mit dem SV Allensbach und dem TSV Haunstetten ganz oben in der Tabelle.

Die Steißlingerinnen haben das Hinspiel jedoch mit 32:29 gewonnen und sind damit neben dem TSV Haunstetten das einzige Team, das bislang gegen Gröbenzell punkten konnte. Dass ein erneuter Sieg eine Überraschung wäre, weiß auch TuS-Trainer Sascha Spoo. Er verweist auf die großen Qualitäten von HCD-Spielmacherin Saskia Putzke. „Zudem kann Gröbenzell aus einer starken Defensive durch seine schnellen Außenspielerinnen auch ein geniales Umschaltspiel auf die Platte bringen, das es jedem Gegner schwer macht, zu bestehen“, sagt Spoo.

Auch wenn der Kader verletzungsbedingt nicht ganz so stark aufgestellt ist wie noch beim ersten Duell, wird Steißlingen alles geben, um den HCD erneut zu ärgern. „Wir können befreit und ohne Druck aufspielen“, so Spoo. Die Favoritenrolle liegt klar beim HCD, der die unbedingt unter auf einem der ersten beiden Plätze beenden und die Aufstiegsrunde erreichen will. (es)

Lange Auswärtsfahrt nach Erlangen

HC Erlangen –SV Allensbach (Samstag, 19 Uhr, Karl-Heinz-Hiersemann-Halle). – Am Samstag treten die Drittligahandballerinnen des SV Allensbach eine ihrer längsten Auswärtsfahrten zum Aufsteiger HC Erlangen an. Die Rollen scheinen klar verteilt. Die Allensbacherinnen stehen auf Platz zwei, der zur Teilnahme an der Aufstiegsrunde berechtigt, Erlangen kämpft als Tabellenzehnter gegen den Abstieg. Doch neben den Langzeitverletzten werden den Spielerinnen vom Bodensee aus gesundheitlichen Gründen und aufgrund von Abschlussprüfungen einige Spielerinnen fehlen, was Trainerin Sandra Reichmann und Teamchef Oliver Lebherz vor einige Herausforderungen in Sachen Matchplan stellt.

Drei Siege und ein Unentschieden konnte der HC Erlangen bisher in dieser Saison verbuchen. Die letzten sechs Partien verlor das Team von Trainer Attila Kardos jedoch und steht somit unter Zugzwang. Auch im Hinspiel in der Allensbacher Riesenberghalle musste sich Erlangen deutlich mit 31:21 geschlagen geben. Trotzdem haben die Gastgeber einige torgefährliche Spielerinnen in ihren Reihen, wie zum Beispiel Franziska Peschko, Lara Carbone und Alina Erdmann.

Der SV Allensbach glänzte vor Wochenfrist in der Riesenberghalle mit einem bärenstarken Auftritt beim 44:27 gegen den TSV Wolfschlugen. Bereits hier fehlten sieben Spielerinnen, und der SVA hat gezeigt, dass er die Qualität besitzt, das kompensieren zu können. Trotzdem dürfte es unter diesen Voraussetzungen ein spannendes Drittligaspiel werden. (asp)