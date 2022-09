Kampfsport: 15 Kämpfe, zwei Weltmeister und ein deutscher Meister: Das ist die nüchterne sportliche Bilanz der Bodensee Fightnight IX in Mühlhofen. Was sich allerdings im Ring bei den Fights abspielte, war größtenteils hochklassig. Die etwa 800 Zuschauer erlebten dabei unter anderem einen krachenden K.o. nach nur wenigen Sekunden, Superschwergewichtler, die sich drei Runden lang alles abverlangten, einen Überlinger, der überglücklich Super-Weltmeister wurde und ein emotionales Karriereende.

Vom gastgebenden Muay Thai Gym Mendez aus Überlingen waren vier Kämpfer im Einsatz. Die erst elfjährige Jill Schurr eröffnete die Bodensee Fightnight IX und zeigte gegen die zwei Jahre ältere Mia Dettweiler aus Sigmaringen eine beeindruckende Leistung. Mit voller Schutzausrüstung demonstrierten beide, dass man auch in jungen Jahren Kickboxen kann. Da der Kampf als Training gewertet wurde, bekamen beide jeweils einen Siegerpokal.

Till Simon zeigte gegen den Schweizer Pazzo Xhemaili aus Buchs einen seiner besten Kämpfe. Er war absolut ebenbürtig, musste am Ende aber dennoch eine ganz knappe Niederlage akzeptieren. Niko Moosherr hatte es mit Emil Kozovic aus Ulm zu tun, der deutlich erfahrener war. Am Ende siegte Kozovic einstimmig.

Höhepunkt war der Kampf um den goldenen Gürtel des Super-Weltmeisters des Verbandes AFSO. Hier wollte der Welt- und Europameister Dimitrios Sapanazidis seinen ersten Titel vor eigenem Publikum holen. Fünf Runden lang kämpfte er gegen den Niederländer Pietro Doorjé. Dabei zeigte der Überlinger eine souveräne Leistung, war sehr agil auf den Beinen und kassierte kaum schwere Treffer. Im Gegenzug setzte er in drei der fünf Runden ganz klar die Akzente. Am Ende siegte er einstimmig und widmete den Sieg seinem Trainer Sebastian Harms-Mendez und allen, die sich mit ihm vorbereitet haben.

„Ich habe Dima noch nie so diszipliniert kämpfen sehen“, lobte ihn sein Trainer. „Er hat unseren Plan perfekt umgesetzt.“ Als Dimitrios Sapanazidis seinen Gürtel als Dank vor seinen Trainer legte, hatte selbst Sebastian Harms-Mendez Tränen in den Augen. Er war aber auch vor allem von Jill Schurr begeistert: „Es ist nicht einfach, in so einem Alter vor so einer Kulisse zu kämpfen. Sie hat das mit Bravour gemeistert.“ Auch Till Simon bekam vom Trainer ein Sonderlob. „Er zeigte eine super Leistung. Ich habe ihn sogar leicht vorne gesehen.“

Ein weiterer emotionaler Höhepunkt war der zweite WM-Kampf, ebenfalls des Verbandes AFSO, zwischen der Deutschen Sarah Glandien, die für Bern angetreten ist, und Tiziana Olma aus Nürnberg. Glandien holte zum Abschluss ihrer Karriere ihren dritten Titel. Elysée Kocheisen aus Weingarten kämpfte gegen den Stuttgarter Davit Kasumyan um den deutschen Meistertitel der AFSO und schickte seinen Gegner vorzeitig auf die Bretter. Den spektakulärsten K.o. bot Tamim Sharifi aus Ulm, der Artur Lier aus Germersheim nach nur wenigen Sekunden mit einem harten Kopftreffer niederstreckte.

Nach der Veranstaltung zog Sebastian Harms-Mendez ein durchweg positives Fazit. „Die Rückkehr aus der Corona-Pause war ein voller Erfolg“, sagte er. „Es war absolut beeindruckend, wie die Besucher vom ersten bis zum letzten Kampf dabei waren und die Halle teilweise in einen Hexenkessel verwandelten. Der Abend war eine sehr gute Werbung für Kick- und Thaiboxen.“