von unserer Sportredaktion

Fußball, SBFV-Pokal, 1. Runde: FC Singen 04 – FV Walbertsweiler-Rengetsweiler 2:3 (0:1). – Der FC Singen 04 begann gut, doch die Gäste ließen sich nicht beindrucken und hatten in der 8. Minute durch Erbe und Müller zwei große Möglichkeiten, in Führung zu gehen. Beide Male parierte Singens Schlussmann Sauter prima. Kurz darauf musste Stark verletzungsbedingt ausgewechselt werden.

Die Hausherren suchten nach einer Viertelstunde immer noch den Spielfluss in dieser bis dato offenen Partie. Die Gäste zeigten immer wieder gefällige Kombinationen und tauchten des Öfteren gefährlich in der Singener Hälfte auf. In der 21. Minute gelang durch solch eine Kombination über drei Stationen der verdiente Führungstreffer der Gäste durch Müller. Die Gastgeber brachten sich immer wieder durch technische Fehler selbst in Bedrängnis. Die Gästeführung war zur Halbzeit absolut verdient.

Die zweite Hälfte begann mit einem Paukenschlag. Nach einer unübersichtlichen Situation schaltete Roth am schnellsten und drosch das Leder aus beinahe 50 Metern über den Torwart zum 0:2 in die Maschen (46.). Als in der 51. Minute gar das 0:3 durch Müller fiel, schien die Partie gelaufen. Die Hausherren versuchten immer wieder das Spiel anzukurbeln, scheiterten aber oft durch ungenaue Zuspiele und technische Fehler.

Pierro verpasst knapp

Nach einer Stunde hatten die Gastgeber die erste nennenswerte Torchance, doch Pierro verpasste in der Mitte um Zentimeter. In der 79. Minute machte er es besser und sorgte für Ergebniskosmetik zum 1:3. Der direktverwandelte Freistoß von Winterhalter zum 2:3 (90.) kam zu spät. So blieb es beim nicht unverdienten Auswärtssieg für WaRe. (mab)

Tore: 0:1 (21.) Müller, 0:2 (46.) Roth, 0:3 (51.) Müller, 1:3 (79.) Pierro, 2:3 (90.) Winterhalder. – SR: Redmann (Salem). – Z: 200.