Fußball vor 22 Stunden

Fußballer trauern um Siegfried Knoll

Erneut beklagen die Fußball-Schiedsrichter des Bezirks Bodensee den Tod eines Ehrenmitglieds, die Ausschüsse und Vereine den Verlust eines verdienten Mitarbeiters. Am letzten Mai-Sonntag verstarb im Alter von 74 Jahren Ehren-Bezirksschiedsrichterobmann Siegfried Knoll aus Pfullendorf, der nicht nur vor Ort und in ganz Südbaden, sondern auch in den Reihen des DFB gut angesehen war.